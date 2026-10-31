「雖生猶死」全台首例安樂死釋憲 醫：患者痛苦不應忽視

整合醫學科醫師姜冠宇表示，應正視少數患者超出現行醫療照護能力的需求，安樂死不一定適用所有病人，但對於安寧緩和療法仍無法滿足、或因不可逆疾病造成身心嚴重困擾者，應保留作為可能選項，政府不應放棄相關制度評估。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 鍾姓男子因頸椎重傷近乎全癱，聲請合法安樂死並送進憲法法庭；醫師姜冠宇認為，面對少數無法由安寧療法緩解的患者，政府應評估制度與配套。

60多歲的鍾姓男子因傷造成神經不斷萎縮近乎全癱，希望合法安樂死 ，最高法院駁回抗告，近日遞狀送進憲法法庭，成為全台首個安樂死憲法訴訟案。北市聯醫中興院區整合醫學照護科主任姜冠宇表示，應正視少數患者超出現行醫療照護能力的需求，安樂死不一定適用所有病人，但對於安寧緩和療法仍無法滿足、或因不可逆疾病造成身心嚴重困擾者，應保留作為可能選項，政府不應放棄相關制度評估。

鍾男原本在工廠工作，幾年前退休後，一次走路跌倒讓人生變調，聲請書中提到，「跌倒後頸椎第3到第7節受傷，頸部以下四肢僵麻，且因神經萎縮，四肢近乎全癱，腹部有如繩子綁著，還大小便失禁，需要他人協助，喪失基本的日常生活，身心備受煎熬，宛如關在牢籠裡，更像活著的死人。」

去年向新竹地院提出「准許權利行使」聲請，希望合法進行安樂死並免除協助的醫護人員刑責，一、二審都失利，再向最高法院抗告，今年6月仍被駁回。

姜冠宇說，患者已提出如此強烈的需求，通常代表過去已經歷多次就醫，嘗試不同治療方式，卻仍無法擺脫痛苦。這類患者可能因神經壓迫或神經損傷，產生複雜性疼痛，傳統止痛藥物、疼痛科及麻醉科治療，甚至安寧醫療使用的嗎啡等方式，都未必能有效緩解。

姜冠宇表示，部分患者即使接受神經阻斷術等治療，也可能因疼痛型態特殊，出現其他不適症狀，甚至增加身體負擔；神經阻斷術本身也有併發症風險。病人需求絕對是多元的，這部分雖然是少數，但需求超出目前台灣所能理解的治療範圍，需要幫他們找到一條出路。

姜冠宇說，目前台灣對於安樂死的討論仍以倡議為主，尚未累積成熟的執行經驗，部分歐洲國家如瑞士已有相關實務經驗，且實際執行方式未必由醫療人員直接參與，主要考量醫療人員的專業倫理。即使未來釋憲結果對安樂死採取正面態度，台灣醫界仍缺乏相關技術與經驗，制度及人才等，使安樂死若要推行上路，需一段時間準備。

他認為，政府應加快相關準備，讓專業人士有機會赴已實施安樂死的國家學習，了解執行流程及配套措施，才能在未來制度有所突破時，具備足夠能力承接。此外，也呼籲安寧醫學界不要與民間安樂死倡議團體採取對立態度，雙方應回到病人需求本身，尋求更符合人性的照護方式。

姜冠宇說，安樂死並非適用於每一名病人，但如果已經確認醫療手段達到極限，安寧緩和療法也無法滿足患者需求，甚至可能延長患者及家庭照顧者的痛苦，社會就應從人文關懷及全人醫療角度，理解這項選擇為何會成為部分患者的訴求。

他認為，安樂死的實踐，除了保障病人自主權，也必須完善保護執行醫療人員及相關技術人員的配套，例如避免家屬事後反悔，導致執行者面臨訴訟或法律責任。制度設計應更細膩，充分考量病人意願、家屬處境及醫療人員權益，避免醫病雙方因此產生更多不信任。