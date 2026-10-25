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睡醒滿嘴血腥味、用牙線就流血？ 醫揭牙齦慢性發炎2警訊

記者沈沛育／台北即時報導
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牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會顧問林敬修提醒，如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻...
牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會顧問林敬修提醒，如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻流血，或是早上睡醒感覺口中有血腥味，可能是慢性發炎，應就醫檢查。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

牙醫提醒，若平常不痛卻在用牙線時出血，或早上醒來口中有血腥味，可能是牙齦慢性發炎，應及早檢查並改善清潔方式。

不少人以為用牙線時流血，是清除牙垢時的正常現象。台灣牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會顧問林敬修提醒，如果平常牙齦不會痛，但用牙線卻流血，或是早上睡醒感覺口中有血腥味，可能是牙齦慢性發炎，應就醫檢查。

林敬修指出，急性發炎可能伴隨疼痛，但慢性發炎通常沒有明顯痛感，民眾可能只在刷牙、使用牙線時發現流血，或是早上睡醒時，感覺口中有血腥味，容易忽略口腔問題。

林敬修說，牙齦慢性發炎主要與牙菌斑、食物殘渣及牙結石等刺激有關。牙菌斑是細菌聚集形成的生物膜，若清潔不徹底，持續堆積在牙齒表面及牙齦邊緣，就可能引起牙齦發炎。若長期沒有處理，也可能進一步發展成牙周病，嚴重時甚至破壞牙周組織及支撐牙齒的齒槽骨。

此外，林敬修表示，若用牙線時流血，主要有兩種可能，一是牙齦原本就有發炎，受到牙線或牙刷刺激後便容易出血；二是清潔方式不正確，例如使用牙線時過度用力，直接壓迫牙齦，或刷牙時力道太大、使用刷毛過硬的牙刷，都可能造成牙齦受傷。

在牙線使用方式上，林敬修建議，應將牙線貼住牙齒側面，呈C字形包覆牙齒，再沿著牙齒側面上下刮動，清除牙縫中的牙菌斑與殘渣，而不是直接將牙線用力壓進牙齦。每清潔一至兩個牙縫，就要更換乾淨的牙線區段，避免將髒污帶到其他牙縫。

至於牙線與牙線棒如何選擇，林敬修表示，牙線的優點是可以更換清潔區段、也能調整較多角度，牙線棒的優點則是方便，但清潔後排牙齒時較難調整，因此仍建議優先使用一般牙線。

林敬修建議，民眾可採用貝氏刷牙法，以兩顆牙齒為一組，小幅度、輕柔地刷動，避免大幅度來回刷洗或過度用力。牙刷則應選擇刷毛較軟的款式，減少對牙齦的刺激。

精華 FAQ

  • 不一定，但這是常見警訊。若平時不痛、卻在刷牙或用牙線時出血，或睡醒有血腥味，可能是牙齦發炎，也可能是清潔方式太用力造成受傷，建議就醫確認原因。

  • 主要與牙菌斑、食物殘渣和牙結石堆積有關。牙菌斑若長期附著在牙齒與牙齦邊緣，會持續刺激組織，引起發炎；若不處理，還可能進一步演變成牙周病並破壞齒槽骨。

  • 牙線應貼住牙齒側面，呈C字形上下刮動，清除牙縫髒污，不要直接壓進牙齦；每清潔1到2個牙縫就換乾淨區段。刷牙則建議用貝氏刷牙法與軟毛牙刷，減少刺激。

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