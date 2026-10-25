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孩子鬧脾氣還是壓力大？ 醫揭兒童心理健康警訊：尿床、暴怒別輕忽

孩子鬧脾氣還是壓力大？ 醫揭兒童心理健康警訊：尿床、暴怒別輕忽

記者萬于甄／台南即時報導
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成大醫院兒童青少年精神科醫師吳政霙提醒，幼童面對家庭變故或環境轉換時，可能透過尿...
成大醫院兒童青少年精神科醫師吳政霙提醒，幼童面對家庭變故或環境轉換時，可能透過尿床、夜驚、暴怒等行為表達壓力，家長應耐心陪伴，協助孩子重建安全感。（成大醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，孩子尿床、暴怒或交友困難未必只是鬧脾氣，可能反映壓力或發展困境；家長與學校應及早支持，必要時尋求專業評估與介入。

孩子突然尿床、夜驚哭鬧，或明明口語流暢，卻總是交不到朋友，可能不只是鬧脾氣或不合群。台灣成大醫院兒童青少年精神科醫師吳政霙指出，3至8歲幼童面對家庭變故、環境轉換等壓力時，可能以行為退化表現不安；奇美醫院則透過社交技巧團體治療，協助自閉症兒童學習人際互動，提醒家長留意孩子的心理需求。

吳政霙表示，幼童的語言及情緒表達能力尚在發展，若遇上父母衝突、分離焦慮或同儕問題時，未必能清楚說出感受，因此可能出現尿床、吸手指、頭痛、腹痛、暴怒或變得黏人等反應，家長應先協助孩子恢復安全感，透過固定作息、溫柔陪伴、呼吸遊戲及畫畫等方式，幫助孩子穩定情緒，而非急著責備或要求孩子說清楚。

她提到，兒童大腦具有相當的可塑性，家庭環境及重要照顧者提供的穩定支持，能在孩子面對壓力時發揮重要保護作用。她也提出Safety、Soothing、Support的3S陪伴法則，從重新建立安全感，幫助孩子慢慢平靜下來，最後共同調節走向自我調節能力。

吳政霙強調，兒童心理復原力需要家庭、學校與醫療資源共同支持，並非要求孩子獨自堅強，若孩子持續出現睡眠障礙、行為退化、交友困難或情緒困擾，且影響上學及日常生活，應尋求兒童青少年精神科評估。

針對學齡兒童人際困境，奇美醫院精神醫學部主治醫師施昱如則說，自閉症孩子即使口語流暢，也可能難以理解他人表情、語氣及言外之意，不熟悉輪流、分享與協商，遇到遊戲規則改變時也容易挫折，進而影響同儕關係。

台灣奇美醫院推動「Super Skills社交技巧團體治療」，由臨床心理師謝珮妍帶領孩子進行情境演練、角色扮演及團體互動，練習開啟話題、理解他人感受與處理衝突，並鼓勵家長、學校共同提供支持，讓所學運用於日常生活。

施昱如表示，單一行為不代表孩子就是自閉症，仍須由專業人員綜合評估，及早理解孩子的需求並提供適切支持，讓孩子在被理解與接納的環境中，逐步建立自信、發展友誼，找到屬於自己的社交方式。

奇美醫院精神醫學部推動「Super Skills社交技巧團體治療」，透過情境演練...
奇美醫院精神醫學部推動「Super Skills社交技巧團體治療」，透過情境演練、角色扮演及團體互動，協助自閉症兒童學習理解他人感受、溝通協商與處理衝突，逐步建立人際互動能力。（奇美醫院提供）

精華 FAQ

  • 醫師指出，這些表現不一定是孩子故意鬧脾氣，3至8歲幼童在面對家庭變故、分離焦慮或同儕壓力時，可能出現退化行為與情緒不安，反映心理需求。

  • 應先幫孩子恢復安全感，而不是急著責備或逼問原因，可用固定作息、溫柔陪伴、呼吸遊戲與畫畫等方式安撫，並依Safety、Soothing、Support原則逐步協助調節情緒。

  • 奇美醫院透過Super Skills社交技巧團體治療，讓孩子藉由情境演練、角色扮演與團體互動，練習開話題、理解他人感受與處理衝突，並結合家庭與學校支持。

心理健康 自閉症

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