隆乳後做乳房攝影會被壓破？ 醫：矽膠假體彈性佳 耐壓300磅

乳房攝影和超音波都是女性乳癌篩檢方法，兩種檢查各有優勢，不能完全互相取代。（美兆健康管理提供）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，隆乳女性做乳房攝影不必過度擔心假體破裂，只要事先告知並配合植體位移技術，多數仍可安全檢查，且應依年齡定期篩檢乳癌。

隆乳後還能做乳房攝影嗎？檢查時乳房受到擠壓，會不會把「假體」壓破？不少接受隆乳手術的女性，因擔心假體受損或檢查不準確，遲遲不敢接受乳癌 篩檢。醫師提醒，隆乳並非乳房攝影的禁忌症，只要事先告知醫護人員，配合適當的攝影技術，多數女性仍可安全接受檢查，千萬別因愛美而忽略乳癌風險。

假體又稱義體或人工植體，用來替代因疾病、創傷或先天障礙而缺失或功能受損的身體部位。在隆乳手術，假體是指植人義乳或乳房植入物。根據國際美容整形外科學會（ISAPS）2024年全球調查，台灣一年估計約有2萬7822例隆乳手術，占美容外科手術約10.8%，排名第三。隨著隆乳日益普遍，術後乳房健康管理也成為女性關注的議題。

美兆健康管理機構乳房影像專科醫師廖韋妮表示，臨床經常遇到隆乳女性詢問，乳房攝影需要夾壓乳房，是否可能造成假體破裂？事實上，乳房X光攝影透過適度壓迫，使乳腺組織攤平、減少影像重疊，有助於發現微小病灶。一般正常情況下，檢查造成假體破裂的風險相當低，不必過度擔心。

廖韋妮解釋，一般女性在做乳房攝影時，乳房承受的壓力約10幾到20幾磅左右；有假體的乳房承受的壓力甚至更低。隨著假體材質與技術進步，新一代矽膠假體的彈性及抗壓性極佳，可承受近300磅（約136公斤）的壓力，因此不必過於擔心乳房攝影會造成破壞。

不過，假體並非永遠不會損壞。廖韋妮指出，假體可能隨時間逐漸老化，若出現莢膜攣縮、變形或疑似破裂等情況，檢查前更應謹慎評估。建議女性主動告知隆乳時間、假體種類及植入位置，讓醫護人員調整檢查方式，降低不必要的風險。

部分女性因害怕乳房攝影疼痛，認為改做超音波即可。廖韋妮強調，兩種檢查各有優勢，不能完全互相取代。乳房攝影擅長發現微小鈣化點，有助於早期乳癌偵測；乳房超音波則能觀察腫塊、區分囊腫與實質病灶，對乳腺較緻密的女性尤其具有輔助價值。

至於假體是否遮蔽乳腺組織，影響乳癌判讀？廖韋妮說明，放射師可採取「植體位移攝影技術」，將假體向後推移、乳腺組織向前拉出，增加可觀察範圍，必要時也會增加拍攝張數，提高檢查完整性，但仍無法完全排除假體遮蔽的影響。

目前台灣提供40至74歲女性每兩年一次公費乳房X光攝影，隆乳女性同樣應依年齡及個人風險定期篩檢。廖韋妮提醒，若發現乳房硬塊、乳頭異常分泌物、乳房皮膚凹陷或外觀改變，應盡速就醫，不要等到下一次篩檢，定期檢查才是守護健康的關鍵。

醫師提醒，女性應主動告知隆乳史，並依個人狀況選擇適當的影像檢查，別因擔心假體受損而忽略乳癌篩檢。（聯合報系資料照）