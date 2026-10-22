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賺愈多卻愈不滿足？ 醫揭花錢背後心理 小心陷入補償性消費

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賺愈多卻愈不滿足？ 醫揭花錢背後心理 小心陷入補償性消費

記者翁唯真／台北即時報導
花錢不只是財務問題，也與個人成長經驗、自我價值、社會比較及情緒調節有關。（123...
花錢不只是財務問題，也與個人成長經驗、自我價值、社會比較及情緒調節有關。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，賺得愈多不一定更滿足，因為消費常牽涉匱乏感、安全感與壓力調節；若總以購物紓壓，容易陷入補償性消費循環。

不少人年輕時只要三餐溫飽、偶爾與朋友聚餐，就覺得生活滿足，隨著收入增加，卻開始追求更大的房子、更好的車子，甚至不斷更換手機、購買精品，總覺得自己還缺少什麼。精神科醫師楊聰財指出，花錢不只是財務問題，也與個人成長經驗、自我價值、社會比較及情緒調節有關，有些人透過消費獲得短暫快樂，實際上卻是在尋找安全感，甚至試圖彌補內心的匱乏。

楊聰財說，對曾經歷家庭經濟困難的人來說，存款不只是帳戶裡的數字，更代表「未來不會再挨餓」的保障；對曾經缺乏關愛或長期受到忽視的人而言，昂貴禮物、名牌精品，甚至豪車與高級住宅，可能成為一種讓自己被看見的方式。

他指出，從小經歷資源不足的人，成年後可能出現兩種截然不同的金錢態度。一種是過度節省，即使經濟條件已經改善，仍捨不得購買需要的物品、不敢安排休假，甚至因為日常小額支出而感到罪惡；另一種則是補償性消費，過去買不起的東西，如今有能力了，便想一次買足，藉此證明自己已經擺脫過去的匱乏。

這兩種行為看似相反，背後卻可能有相似的心理需求，也就是對匱乏的恐懼，及對安全感的渴望。楊聰財說，不能單憑消費習慣就認定一個人曾經歷心理創傷，收入、家庭責任、文化背景及個人價值觀，都可能影響花錢方式。

楊聰財說，另當工作壓力愈來愈大，有些人也會透過消費獎勵自己，長期熬夜工作的上班族，領到年終獎金後，立刻購買昂貴手錶、安排高級旅行，或添購過去捨不得買的精品。消費帶來的期待與新鮮感，可能使人暫時感到愉悅、放鬆，甚至重新取得生活的掌控感。

楊聰財提醒，如果每當疲憊、焦慮或心情低落時，就習慣透過購物紓壓，可能逐漸形成「壓力、購物、短暫快樂、再次空虛」的循環。長期承受壓力的人，可能會透過消費取得短暫的放鬆、掌控感或獎勵感。當購物帶來期待與新鮮感時，大腦的獎賞系統也可能參與其中，但這種滿足通常不會無限延續。

他建議，與其一味責備自己不夠自律，不如先釐清花錢背後的真正需求，真正需要的有時不是更高的購物額度，而是充分的休息、能夠不受工作打擾的時間，或一個可以安心訴說疲憊的對象。當收入增加時，若能同步釐清自己的需求與人生目標，就不必總是追逐別人擁有的東西，而能逐漸建立屬於自己的滿足感。

精華 FAQ

  • 因為花錢不只是在滿足物質需求，也可能是在追求安全感、自我肯定與情緒安撫。當收入提升後，有些人會用購物補足過去的匱乏感，藉由擁有更多來確認自己不再缺少什麼。

  • 可能走向兩種極端：一是過度節省，明明有能力也不敢花；二是補償性消費，把以前買不起的物品一次買足。這兩種表面不同的行為，背後都常與對匱乏的恐懼有關。

  • 重點不是一味責備自己，而是先釐清真正需求，可能需要的是休息、獨處時間或能傾訴的對象。若能同步檢視收入、目標與生活狀態，就較不會只靠消費尋求短暫滿足。

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