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明明很委屈卻不敢拒絕？ 醫師揭心理動力 維繫關係不代表要失去自己

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明明很委屈卻不敢拒絕？ 醫師揭心理動力 維繫關係不代表要失去自己

記者翁唯真／台北即時報導
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不少人會感到自身在人際關係中，明明心裡很委屈，卻為了避免衝突而選擇忍耐；工作已經...
不少人會感到自身在人際關係中，明明心裡很委屈，卻為了避免衝突而選擇忍耐；工作已經忙不過來，仍不好意思拒絕同事請託，甚至遭到誤解，也擔心影響關係而默默承受。（123RFF）

AI摘要

文章摘要整理：

精神科醫師指出，許多人因害怕衝突而過度忍讓，將拒絕誤解為傷害關係；其實健康互動應兼顧尊重他人與保護自身界線。

在人際關係中，明明心裡很委屈，卻為了避免衝突而選擇忍耐；工作已經忙不過來，仍不好意思拒絕同事請託，甚至遭到誤解，也擔心影響關係而默默承受。精神科醫師楊聰財表示，許多人都把「善良」誤認成「忍讓」，維繫關係不代表一定要失去自己，每個人都應學會表達自身的需求，建立自己的人際界線，才能維持健康的互動。

楊聰財表示，有些人面對陌生人時很有原則，遇到家人、伴侶或重要朋友，卻容易一再退讓，背後可能是害怕被討厭、擔心讓別人失望，甚至將「拒絕別人」等同於「傷害別人」。這類人可能從小被要求乖巧、聽話、不惹麻煩，逐漸把滿足他人期待當成自己的責任，認為只要夠體貼、夠有用，就能避免失去關係。

他指出，拒絕一項要求，不等於拒絕一個人。例如朋友希望周末幫忙搬家，但自己已經連續工作多日、身心疲憊，仍可以坦白表達，這並非冷漠或自私，而是在尊重對方需求的同時，也照顧自己的身心狀態。

除了心理因素，生理疲憊也可能影響人際應對，楊聰財說，長期睡眠不足、工作過勞或承受高度壓力，可能降低情緒調節及判斷能力，使人更容易煩躁、敏感，或為了避免衝突而一味答應他人。若發現自己近期特別容易感到委屈，除了練習拒絕，也應檢視是否長期缺乏睡眠、承擔過多責任。

楊聰財表示，當一個人長期負責收拾爛攤子、安撫他人情緒及解決問題，周遭的人可能逐漸將這些付出視為理所當然，使關係失去平衡。這不一定代表對方刻意利用自己，也可能是雙方長期形成的互動模式，因此需要重新分配責任，清楚說明自己能夠承擔的範圍，而不是一味期待對方主動改變。

至於如何理解人際關係中的委屈，他建議，可先釐清實際發生的事情，例如對方說了什麼、做了什麼，是否違背承諾，或侵犯個人時間、隱私及選擇權，再進一步辨認自己受傷的原因。同樣一句批評，不同的人可能有不同感受，有時不僅與當下事件有關，也可能觸及過去被否定的經驗。

此外，今天因小事而情緒爆發，背後也可能累積了長期未處理的失望與壓力。民眾除了問自己為什麼感到委屈，也可以思考這份情緒反映了哪些尚未被滿足的需求，以及哪些界線需要重新建立。

楊聰財提醒，健康的人際關係並非由一方不斷退讓來維持，而是雙方都能獲得理解與尊重，並保有自己的空間。

精華 FAQ

  • 醫師指出，這類人常害怕被討厭、擔心讓人失望，甚至把拒絕等同於傷害對方。若從小被要求乖巧聽話，也容易形成以滿足他人期待來維持關係的習慣。

  • 不是。醫師強調，拒絕一項要求不等於拒絕一個人。像是身心已疲憊時婉拒幫忙，反而是在尊重對方需求的同時，也照顧自己的狀態與界線。

  • 除了練習拒絕，也要檢視是否長期睡眠不足、過勞或壓力過大，因為這些會影響情緒調節與判斷。並可釐清事件本身與過去受傷經驗，找出真正未被滿足的需求。

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