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氣喘症狀時好時壞別輕忽 胸腔醫呼籲：規律用藥、遠離空汙

記者萬于甄／台南即時報導
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郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者即使症狀時好時壞，仍應規律使用吸入...
郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者即使症狀時好時壞，仍應規律使用吸入型類固醇控制呼吸道發炎，若出現呼吸急促、無法完整說話或嚴重呼吸困難等急性發作警訊，應立即就醫，必要時撥打119。（郭綜合醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒氣喘是慢性發炎疾病，症狀時好時壞不代表康復，應規律用藥、避免空汙與過敏原，並做好感染預防來維持生活品質。

氣喘患者即使平時呼吸順暢，也不代表病情已經痊癒。郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者若長期控制不佳恐造成肺功能逐漸下降，應及早就醫，透過規律用藥及減少過敏原、空氣汙染物暴露，才能有效控制病情。

陳主光指出，氣喘是一種呼吸道慢性發炎疾病，咳嗽、胸悶、呼吸急促及喘鳴等症狀可能時好時壞，容易讓患者誤以為已經康復，忽略持續治療的重要性，且氣喘患者呼吸道較為敏感，遇到冷空氣、季節轉換、病毒感染或空氣汙染時，容易誘發或加重症狀，進而引發呼吸困難。

他說，在治療方面，吸入型類固醇是控制氣喘發炎的重要藥物，能有效降低呼吸道發炎，民眾不應因擔心類固醇副作用而自行停藥或拒絕治療，只要遵循醫囑正確使用，並在吸藥後充分漱口，就能降低部分局部副作用風險。

陳主光表示，在居家環境方面，應避免吸菸及二手菸，烹調時開啟抽油煙機並保持通風，減少油炸、大火快炒；定期清潔冷氣濾網、降低室內濕度及清除灰塵，避免黴菌與過敏原累積。若室外空氣品質不佳，可減少外出，並關閉門窗、使用具高效濾網的空氣清淨設備。

他強調，預防呼吸道感染及減少空氣汙染暴露很重要，建議患者可依年齡、健康狀況及接種建議，評估接種流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，並與呼吸道感染者保持距離，必要時配戴口罩。

陳主光提醒，氣喘並非無法控制的疾病，患者出門前可查詢環境部空氣品質監測網的空氣品質指標（AQI），依空氣品質及個人症狀調整活動，透過規律治療、正確用藥與環境管理，多數患者仍可維持良好的生活品質。

精華 FAQ

  • 因為氣喘屬於慢性呼吸道發炎，症狀可能反覆出現，平時順暢不代表已痊癒。若長期控制不佳，肺功能還可能逐漸下降，因此仍需依醫囑持續治療。

  • 居家要避免吸菸與二手菸，保持通風、清潔濾網、降低濕度並減少灰塵與黴菌；外出則可先查AQI，空氣品質差時減少活動、關窗並使用空氣清淨設備。

  • 除了規律用藥，還應預防呼吸道感染與減少空汙暴露，可評估接種流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及RSV疫苗，並與感染者保持距離，必要時配戴口罩。

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