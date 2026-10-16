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喝咖啡容易胃食道逆流？ 醫揭「這種咖啡」比較不會刺激胃酸

記者沈沛育／台北即時報導
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許多人喝咖啡造成腸胃不適，基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，可優先選擇綠原酸...
許多人喝咖啡造成腸胃不適，基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，可優先選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡，減少酸性物質造成胃食道逆流的機會。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，咖啡可能因咖啡因與綠原酸引發胃食道逆流或腹瀉，建議避免空腹飲用，改選中焙、深焙並視體質搭配食物。

上班族每天習慣喝咖啡提神，卻可能出現胃食道逆流、腹瀉等腸胃道不適。基隆長庚醫院腸胃科主治醫師錢政弘表示，咖啡引起胃食道逆流，是因為咖啡因會降低下食道括約肌張力，使胃內容物更容易逆流至食道，而綠原酸成分也會增加胃酸。若民眾本身容易胃酸逆流，建議避免空腹喝咖啡，並可選擇綠原酸較少的中焙或深焙咖啡。

錢政弘指出，咖啡可能引起腸胃道不適以胃食道逆流較常見。咖啡因會影響下食道括約肌的張力，使其較容易鬆弛，增加胃內容物逆流至食道的機會；此外，咖啡中的綠原酸成分，也可能增加胃酸分泌。另，咖啡因具有刺激腸道蠕動作用，有些人喝完咖啡後會產生便意，甚至出現腹瀉。

想降低喝咖啡後的胃食道逆流，錢政弘建議，可從咖啡烘焙程度著手。淺焙咖啡烘焙時間較短，通常保留較多綠原酸，酸味也較明顯；中焙及深焙咖啡經過較長時間烘焙，味道比較苦，酸味減少，因此容易胃食道逆流的人，可優先嘗試中焙或深焙咖啡，觀察症狀是否改善。

咖啡是否要加牛奶也常讓民眾感到困惑。錢政弘表示，目前沒有明確證據顯示，添加牛奶或奶精就一定比黑咖啡更不容易引起胃食道逆流。不過，若喝黑咖啡容易感到胃部不適，可以嘗試搭配食物或少量牛奶，但若本身有乳糖不耐症，加牛奶也可能引起腹脹、腹瀉；高脂肪乳品也可能讓部分人感到消化負擔。他也建議，容易胃酸逆流的人應避免空腹喝咖啡。

不過，咖啡其實有許多益處。錢政弘表示，研究指出，咖啡中的咖啡因、綠原酸、多酚類物質能減少脂肪肝、肝硬化及肝癌風險，淺烘焙咖啡保留較多相關成分，抗癌效果也比較好。

精華 FAQ

  • 主要原因是咖啡因會降低下食道括約肌張力，讓胃內容物更容易逆流到食道；同時咖啡中的綠原酸也可能增加胃酸分泌，讓不適更明顯。

  • 醫師建議可優先選擇中焙或深焙咖啡，因為烘焙時間較長，綠原酸含量相對較少、酸味也較低，對容易胃酸逆流的人可能較友善。

  • 目前沒有明確證據顯示加牛奶一定比黑咖啡更不刺激胃酸；若黑咖啡不適，可少量搭配食物或牛奶，但乳糖不耐或高脂乳品也可能造成腹脹、腹瀉。

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