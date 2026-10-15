我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲後全身到處都痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

貝森特籲世銀改革：解除油氣融資禁令 促中國不再借款

南韓25歲網紅半馬終點前猝死 醫揭：運動誘發心律不整3大警訊

記者沈沛育／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓25歲網紅柳智媛近日參加半馬比賽，在離終點500公尺處倒地，搶救不治。（取材...
南韓25歲網紅柳智媛近日參加半馬比賽，在離終點500公尺處倒地，搶救不治。（取材自柳智媛 IG）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓25歲跑步網紅在半馬終點前500公尺猝死，醫師指出年輕人雖心血管風險較低，但運動誘發心律不整仍可能致命。

南韓25歲網紅柳智媛熱愛跑步，經常參加各類馬拉松賽事，不料近日參加半程馬拉松，竟在距離終點僅500公尺處突然倒地，經搶救仍宣告不治。醫師指出，年輕人因心血管疾病猝死的風險相對低，但須留意運動誘發「心室頻脈」。若運動達一定強度後，反覆出現心悸、頭暈、肢體無力等症狀，應立即停止運動並就醫檢查。

25歲的南韓網紅柳智媛平時熱愛跑步，經常在社群平台分享跑步及參加馬拉松賽事的照片。10月11日參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松，不料跑到20.6公里處，距離終點僅約500公尺時，突然昏厥倒地，現場緊急施救並送醫，最終仍不治，確切死因仍待釐清。

蕭成儀指出，運動猝死可能與心血管疾病有關，但以年輕女性而言，相關疾病風險相對較低，心律不整也是必須考慮的可能原因之一。部分患者可能因先天基因異常，在高強度運動下誘發心室頻脈，嚴重時恐引發心因性猝死。即使沒有明確家族病史，也不代表完全沒有風險。

蕭成儀表示，部分運動誘發性心室頻脈與先天基因異常有關，可能來自家族遺傳，也可能是自身基因突變所致。患者平時未必有明顯症狀，但當運動強度達到一定程度，便可能出現心悸、心跳異常、胸口不適、頭暈，甚至突然無力、昏厥，嚴重時可能危及生命。

蕭成儀說，部分患者起初以為只是運動過度或體力不足，但後來發現，每當運動達到特定強度，就會反覆出現類似症狀，直到就醫檢查才發現心律異常。他提醒，若運動時反覆出現心悸、頭暈等警訊，切勿勉強繼續運動，應及早就醫評估。

至於增加運動量能否改善心律不整？蕭成儀指出，先天性或自發性心律不整，無法單靠運動改善，且部分運動誘發性心律不整，也未必只在運動時發作。若平時就有心悸、心跳異常或胸口不適等症狀，應接受進一步檢查，必要時透過藥物控制；對於高風險患者，則可能需要植入心臟去顫器，降低致命性心律不整風險。

精華 FAQ

  • 她參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松，跑到20.6公里、距離終點約500公尺時突然昏厥倒地。現場雖立即施救並送醫，最終仍宣告不治，確切死因仍待釐清。

  • 醫師指出，年輕女性雖心血管疾病風險相對較低，但仍要考慮心律不整。部分人可能因先天基因異常，在高強度運動下誘發心室頻脈，嚴重時可導致心因性猝死。

  • 若運動達一定強度後，反覆出現心悸、心跳異常、胸口不適、頭暈或肢體無力，甚至昏厥，就不應勉強繼續。這些可能是運動誘發心律不整的警訊，應及早檢查。

猝死 南韓 心血管疾病

上一則

50歲後這裡痛、那裡也痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

延伸閱讀

路跑／25歲跑步網紅半馬終點前500米倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

路跑／25歲跑步網紅半馬終點前500米倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸
馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲
天涼血管收縮 3種人易發「不典型症狀」心肌梗塞

天涼血管收縮 3種人易發「不典型症狀」心肌梗塞
白天熱早晚涼 秋老虎運動未補水 恐增加心臟負擔

白天熱早晚涼 秋老虎運動未補水 恐增加心臟負擔

熱門新聞

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。（123RF）

凌晨3點突然醒來？ 中醫師揭「肝、肺」兩大警訊 伴隨這些症狀要小心

2026-10-12 04:30
抹茶是一種多酚類物質，具有強大的抗氧化特性，能幫助細胞對抗氧化壓力與發炎造成的損傷。（圖／123RF）

罹3種難纏病…長壽專家晨間4習慣調整生活「逆齡40歲」

2026-10-09 02:00
8日進入寒露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）

10月8日寒露「腳不露」 4生肖半月內最易中招 命理師示警一地別常去

2026-10-07 04:46
市售堅果示意圖。記者曾原信／攝影

堅果吃多不只變胖 還有2大隱患 這一款過量恐硒中毒

2026-09-30 10:25
眼科醫師提醒，護眼可遵循「20-20-20法則」預防眼睛疲勞，另均衡攝取多元飲食。（圖／123RF）

抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

2026-10-11 02:50

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食