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50歲後全身到處都痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

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50歲後這裡痛、那裡也痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

記者陳雨鑫／台北即時報導
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年過50歲，身體多處部位不時會感到疼痛，醫師提醒，若已經影響到日常生活應立即就醫...
年過50歲，身體多處部位不時會感到疼痛，醫師提醒，若已經影響到日常生活應立即就醫。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，50歲後痠痛不代表正常老化，若疼痛達4分以上或影響日常生活，就應就醫；若出現失禁、無力等警訊，更要立即評估。

「最近膝蓋痛、腰也痠，年紀大了，應該很正常吧？」年過50歲，肩頸痠痛、腰痠背痛、膝蓋不適似乎逐漸成為日常，不少人認為只是身體老化，沒什麼大不了。雙和醫院疼痛中心專任主治醫師廖崇億表示，隨著年齡增長，肌肉、骨骼及脊椎確實會逐漸退化，但身體常感到疼痛並不正常，尤其疼痛已經影響日常生活，就是身體發出的警訊。

廖崇億表示，臨床常以0至10分評估疼痛程度，0分代表完全不痛，10分則是曾經歷最劇烈的疼痛，1至3分為輕度、4至6分為中度、7分以上為重度。不過，疼痛具有主觀性，不能只看分數，若疼痛達4分以上，或已影響睡眠、工作、行走及日常活動，就應尋求醫療協助。

50歲以上民眾常因下背痛就醫，主要與椎間盤、小面關節退化及肌肉量流失有關。不過，廖崇億說，下背痛並非長者專利，現代人久坐、姿勢不良、缺乏運動，也會讓腰部提早出問題。尤其核心肌群無力，將降低脊椎穩定度，造成其他肌肉過度代償，出現愈痛愈不敢動、愈不動愈無力的惡性循環。

通常人一感到疼痛，多會選擇躺著休息。廖崇億說，急性受傷、明顯腫脹時，確實需要適度休息，但不代表應長期臥床。尤其50歲後肌肉量逐漸減少，若因害怕疼痛而停止活動，反而加速肌力流失、平衡感下降，增加跌倒及失能風險。正確做法是在安全且不加重傷害的前提下，逐步恢復日常活動。

廖崇億說，疼痛若伴隨著「疼痛部位明顯紅腫、發熱或合併發燒」、「不明原因體重持續下降」、「夜間疼痛加劇無法入睡」、「大小便失禁」、「嚴重跛行或肢體無力」、「有癌症病史或長期使用類固醇」或「原有傷勢已恢復，疼痛卻持續加劇」，都可能暗藏嚴重疾病，應提高警覺，立即就醫評估，特別是出現大小便失禁、肢體無力更應該盡速就醫。

廖崇億表示，疼痛治療通常採階梯式照護，先透過病史、理學檢查及必要影像檢查找出原因，再依病況安排運動、復健及藥物治療；若改善有限，才評估注射、介入性治療或手術。50歲後保養身體，關鍵不是完全不痛，而是維持肌力、活動能力及生活功能。別把疼痛當成老化的必然代價，及早辨識警訊、適時治療，才能延長健康生活的年限。

雙和醫院疼痛中心專任主治醫師廖崇億表示，下背痛並非長者專利，現代人久坐、姿勢不良...
雙和醫院疼痛中心專任主治醫師廖崇億表示，下背痛並非長者專利，現代人久坐、姿勢不良、缺乏運動，也會讓腰部提早出問題。（雙和醫院提供）

精華 FAQ

  • 只要疼痛達4分以上，或已影響睡眠、工作、行走與日常活動，就不應再硬撐。醫師指出，疼痛是身體警訊，持續不適代表可能需要進一步檢查與治療。

  • 包括疼痛部位紅腫發熱或合併發燒、不明原因體重下降、夜間痛到睡不著、大小便失禁、嚴重跛行或肢體無力、有癌症病史或長期使用類固醇，以及舊傷已好卻愈來愈痛。

  • 治療通常先找出病因，再依狀況安排運動、復健與藥物，必要時才考慮注射、介入或手術。平時不要長期臥床，應在安全前提下維持活動，才能避免肌力流失與失能。

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