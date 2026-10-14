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秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

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秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

記者沈能元／台北即時報導
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中醫師周宗翰說，秋季脖子前方疼痛，可能不是單純喉嚨發炎，可能是亞急性甲狀腺炎，臨...
中醫師周宗翰說，秋季脖子前方疼痛，可能不是單純喉嚨發炎，可能是亞急性甲狀腺炎，臨床常見脖子前方的甲狀腺部位出現疼痛，以及發燒、倦怠等症狀。示意圖。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

秋季出現喉嚨不適、痠痛與發燒時，若合併脖子前方疼痛、心悸或手抖，應警覺可能是亞急性甲狀腺炎，並儘速就醫檢查與追蹤。

進入秋天，天氣逐漸轉涼，日夜溫差變大，不少人出現喉嚨不舒服、疲倦、身體痠痛等症狀，很多人認為自己感冒了。但若同時發現脖子前方持續疼痛，甚至痛到下巴或耳朵，合併發燒、心悸、手抖等情況，可能不是一般感冒，須留意是否與甲狀腺炎有關。

中醫師周宗翰說，亞急性甲狀腺炎是一種在病毒感染後出現的發炎性疾病，臨床常見甲狀腺部位出現疼痛及發燒、倦怠等症狀。部分研究指出，亞急性甲狀腺炎在夏季至初秋有較明顯的發病聚集現象，但季節變化並不代表每年秋天發病人數一定會增加，民眾仍應依實際症狀及醫療檢查判斷。

脖子前方疼痛，可能不是單純喉嚨發炎。周宗翰指出，亞急性甲狀腺炎與一般的甲狀腺功能異常不同，患者可能先出現甲狀腺部位疼痛，通常位於脖子前方、喉結下方附近，疼痛有時會延伸至下巴、耳朵，或在吞嚥、轉動脖子時更加明顯。有些患者還會伴隨發燒、疲倦及全身不適，因此初期容易誤以為是感冒、喉嚨發炎或其他感染問題。

周宗翰提醒，如果民眾發現脖子前方疼痛持續數天，尤其伴隨發燒或局部壓痛，就應接受醫師評估，切忌自行服用感冒藥。甲狀腺發炎診斷需搭配病史、身體檢查，及甲狀腺功能與發炎相關檢查，必要時再安排影像檢查，才能與其他頸部疾病區分。

亞急性甲狀腺炎值得注意的地方，在於它不只會造成疼痛，也可能影響甲狀腺荷爾蒙變化。周宗翰說，甲狀腺組織受到發炎破壞時，原本儲存在甲狀腺內的荷爾蒙可能釋放到血液中，使部分患者在疾病初期出現暫時性的甲狀腺功能亢進表現。這時患可能出現心悸、手抖、怕熱、容易流汗、睡不好等症狀。

更需注意的是，亞急性甲狀腺炎有些患者在初期過後，可能進入甲狀腺功能低下階段。此時可能出現怕冷、疲倦、精神不濟、便祕或體重增加等表現。也就是說，患者前一段時間可能覺得心跳很快、容易流汗，過了一段時間卻變得怕冷、沒有精神，這種前後變化值得持續追蹤。

從中醫臨床角度，甲狀腺相關疾病患者可能伴隨疲倦、睡眠品質下降、心悸或情緒不穩等不適。周宗翰表示，中醫調理可視患者整體狀況，協助處理部分身體不適，但不能取代甲狀腺功能檢查，也不能以中藥取代必要的西醫治療。

尤其在疾病初期，若患者出現明顯發燒、頸部疼痛、心悸或其他全身症狀，應先確認病因與病情嚴重程度，再評估是否適合搭配中醫調理。若患者正服用甲狀腺藥物、心臟相關藥物，或有其他慢性疾病，也應主動告知醫師，避免自行購買藥物或保健食品搭配使用。

甲狀腺炎治療為根據患者疼痛程度、發炎情況及甲狀腺功能變化，選擇適當的處理方式，後續更要依照醫囑追蹤甲狀腺功能，觀察是否出現功能低下或恢復情形。尤其當症狀從心悸、怕熱轉變成怕冷、疲倦時，更不能只認為是秋冬天氣變冷所造成。

周宗翰提醒，秋天的健康管理不只是注意呼吸道感染，也要留意身體出現的異常訊號。如果脖子前方持續疼痛，合併發燒、心悸，或後續出現明顯怕冷、疲倦等變化，就應該接受適當的醫療評估。 甲狀腺疾病的症狀有時與日常疲勞、感冒或季節變化相似，愈早釐清原因，愈能避免延誤適當的治療與追蹤。

精華 FAQ

  • 若脖子前方、喉結下方持續疼痛，甚至痛到下巴或耳朵，並在吞嚥、轉頭時更明顯，就不應只當成感冒，應懷疑甲狀腺發炎並就醫評估。

  • 它常在病毒感染後出現，會有甲狀腺部位疼痛、發燒、倦怠，全身不適也很常見，因此患者容易誤以為只是喉嚨發炎、一般感冒或其他感染。

  • 因為發炎可能先讓甲狀腺荷爾蒙暫時升高，出現心悸、手抖、怕熱，之後又可能轉為低下，變得怕冷、疲倦、便祕，因此必須依醫囑追蹤。

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