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滑雪最危險的不只跌倒 醫：體力耗盡、誤闖高難度雪道都可能出事

記者沈能元／台北即時報導
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台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，滑雪運動傷害以膝蓋來說，多見內側副韌帶扭傷，...
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，滑雪運動傷害以膝蓋來說，多見內側副韌帶扭傷，此時應給予積極治療，讓傷勢獲得緩解、復原。（記者沈能元／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

滑雪醫師楊怡強指出，滑雪風險不僅是摔倒，體力流失、誤入高難度雪道也可能造成意外，建議新手做好護具、防護與路線規劃。

台北榮總負責滑雪醫學門診的復健科主治醫師楊怡強，他的父母十分喜歡滑雪，大約小學3年級時他隨著到到美國研究的父母，開始接觸滑雪，至此喜歡上了滑雪，往後每年幾乎都會去日本滑雪，更希望長大後能從事骨科或復健科醫師，以運動醫學專業協助治療滑雪受傷的父母或同伴。

楊怡強目前滑雪都是以單板居多，搭配花式動作，這時一定會特別注意保護頭部，「滑雪時，為了不錯過在任何一個邊坡或是地形上作招，我一定永遠全副武裝才敢上，為避免受傷，護具一定是穿好穿滿。」楊怡強說，最擔心的是頭部受傷，由於小時候參加直排輪競速比賽時，因失速偏離賽道撞上一旁的柱子，當時頭昏了好幾天，現在回想起來，當時可能就是腦震盪的症狀。

楊怡強建議，滑雪時務必要戴好頭盔，也要學習正確摔倒的姿勢，避免頭部直接撞擊地面，但若頭部不慎撞擊地面，應立即休息，觀察身體有無不適。

台灣不是一個常會下雪的國家，許多人沒有滑雪經驗，楊怡強說，據統計，滑雪受傷傷勢中，自摔患者以初學者居多，原因是滑雪技巧尚未熟練、體力不佳，或是新手常在新手區練習，而多有互相碰撞而發生跌倒的情形，因此手腕扭傷、尾椎挫傷居多，建議新手滑雪時一定要穿好護具、並尋找教練的指導，學習正確的自摔姿勢及技巧，同時注意休息時間，以防體力流失後，增加受傷的風險。

楊怡強提醒，到國外雪場滑雪時，一定要結伴同下，並學會看滑雪地圖，當搭著纜車到山頂時，可以依不同的滑雪能力，選擇不同的下山路徑，也要把雪場的聯絡電話隨身攜帶，以防不時之需可以隨時聯繫，確保自身安全。

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強今年3月至韓國平昌參與ISSS國際雪地運動安全會議，...
北榮復健醫學部主治醫師楊怡強今年3月至韓國平昌參與ISSS國際雪地運動安全會議，並於全韓國最大的雪場、龍平滑雪場參與滑雪競速。（楊怡強醫師提供）

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強於2024年3月前往日本湯澤神立滑雪場進行平花訓練，...
北榮復健醫學部主治醫師楊怡強於2024年3月前往日本湯澤神立滑雪場進行平花訓練，並於山頂拍照。（楊怡強醫師提供）

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強2024年1月至日本白馬滑雪村與群山合影。（楊怡強醫...
北榮復健醫學部主治醫師楊怡強2024年1月至日本白馬滑雪村與群山合影。（楊怡強醫師提供）

台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6月正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針...
台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6月正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，由復健醫學部主治醫師楊怡強開設。（記者沈能元／攝影）

精華 FAQ

  • 醫師指出，體力耗盡、技巧不足時誤闖高難度雪道，或在雪場中與他人碰撞，都可能增加受傷風險，尤其在國外雪場更要注意路線選擇。

  • 新手多因滑雪技巧不熟、體力不佳，或在新手區互相碰撞而跌倒，常見傷勢包括手腕扭傷、尾椎挫傷，因此建議穿好護具並接受教練指導。

  • 滑雪時要戴好頭盔、學會正確摔倒姿勢，並在頭部碰撞後立即休息觀察；到國外雪場則應結伴同行、看懂地圖，且隨身攜帶雪場聯絡電話。

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