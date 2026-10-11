全台53萬人陷黃斑部病變危機 醫籲看東西「變形、扭曲、黑影」快就醫

中華民國愛盲協會、中華民國視網膜醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會共同提醒，視線異常別以為只是眼睛疲勞，黃斑部病變一旦錯過治療時機，受損視力可能難以恢復。（記者廖靜清／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫界提醒，黃斑部病變會造成視線扭曲、中央黑影與視力下降，台灣估逾53萬名長者有風險，及早檢查與規律治療可降低失明與失智相關影響。

56歲、任職跨國企業高階主管的丁先生，40歲時因金融海嘯遭公司裁員，突然發現視力快速惡化，原本筆直的文字、格線看起來全變成波浪。就診時被醫師警告：這很嚴重，會變成瞎子！當下聽了很傷心。經治療控制多年後，2024年病灶再度惡化並出現嚴重眼底水腫，接受健保給付眼內注射治療並規律回診，目前病況獲得控制。

眼前的直線突然變成波浪、中央視野出現黑影，別以為只是眼睛疲勞。黃斑部病變一旦錯過治療時機，受損視力可能難以恢復。本土研究顯示，台灣65歲以上長者老年性黃斑部病變盛行率約11.1%，換算約每9名長者就有1人可能面臨威脅。隨人口高齡化，推估全台可能有逾53萬名65歲以上長者有黃斑部病變風險。

台灣邁入超高齡社會，黃斑部病變等眼疾對長者生活影響日益受到重視。健保署長陳亮妤表示，視力健康不只是「看不看得清楚」的問題，研究已顯示，未治療的視覺缺損也是失智症可調整的危險因子之一，在高齡社會中，視覺與聽力問題都應及早發現、及早介入。

陳亮妤說，健保近年持續投入眼科治療及新藥、新科技，隨著人口快速老化，黃斑部病變等可能造成視力受損的疾病，更需要醫療體系與民眾共同重視。她以2024年「刺胳針」失智症防治委員會報告內容為例，新增了「未治療視力喪失」與高膽固醇為失智症可調整危險因子，顯示保護視力也可能是延緩失智的重要一環。

健保財務也持續擴大。116年度健保醫療給付費用總額協商已達成共識，首度正式突破1兆元。陳亮妤表示，面對高齡化帶來的醫療需求，健保除強化急重症照護，也將持續導入具實證效益的新藥與新科技，讓民眾能及時獲得適切治療。

響應世界視覺日，中華民國愛盲協會、中華民國視網膜醫學會及台灣眼科學教授學術醫學會共同提醒，黃斑部位於視網膜中央，是閱讀、辨識人臉及看清細節的重要區域，一旦病變，可能出現視力模糊、影像扭曲、中央黑影等症狀，若把這些警訊當成正常老化，恐延誤治療。

中華民國視網膜醫學會暨台灣眼科學教授學術醫學會理事長陳建同表示，黃斑部就像螢幕中央的「高畫質區」，周邊視野即使仍存在，中央視力受損後，閱讀、開車及日常生活都可能受到明顯影響。老年性黃斑部病變大致可分乾性與濕性，其中濕性黃斑部病變是因眼底異常血管增生、滲漏或出血，病程較快，可能在短時間造成明顯視力下降。

中華民國愛盲協會理事長吳建良表示，黃斑部病變影響的不只是「看不清楚」，視力下降可能連帶衝擊行動安全、心理健康、工作能力及家庭照護。尤其病友若因覺得視力改善，或害怕眼內注射而自行停藥，可能讓眼底再度滲血、水腫，造成難以逆轉的視力損害。

目前濕性老年性黃斑部病變主要治療方式包括眼內注射新生血管抑制劑（anti-VEGF）及部分患者使用的光動力療法。國內健保也已針對符合條件患者給付多種眼內注射藥物。台北榮總眼科部視網膜科主治醫師翁章旂指出，治療關鍵在於及早發現、規律治療並持續追蹤，不能因症狀暫時改善就自行中斷。

專家建議，民眾平時可利用「阿姆斯勒方格表」輪流遮住單眼自我檢查，注視中央黑點，觀察格線是否出現扭曲、波浪、缺損或黑影。若原本筆直的線條突然「歪掉」，或中央視野出現異常模糊，應盡快至眼科接受眼底檢查，把握治療時機。

56歲丁先生，罹患黃斑部病變逾16年，除了眼內抗血管新生藥物注射延緩惡化，另加上光動力療法多管齊下。（記者廖靜清／攝影）