國中生熬夜玩手機不等於網路成癮 中榮研究：背後隱藏憂鬱與求救訊號

台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊發表，青少年深夜使用數位休閒行為與睡眠、憂鬱症狀較高、幸福感關係。（台中榮總提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中榮研究分析逾4000名國一生，發現深夜用手機常伴隨睡眠差、憂鬱與低幸福感，提醒評估青少年3C問題時應看作息、情緒與家庭支持。

台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊利用「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」資料，分析逾4000名國一升國二學生發現，深夜使用數位休閒行為與睡眠品質較差、憂鬱症 狀較高、幸福感較低等情形共同出現，這項研究獲國科會「2026台灣經驗實證調查資料論文獎」首獎。

台中榮總精神部醫師劉珈倩說明，這項研究現階段呈現的是相關性，不能解讀為青少年深夜上網休閒必然造成憂鬱、睡眠問題，但可提示在評估青少年上網問題時，應確認使用時段、睡眠作息和情緒表現。

劉珈倩舉例，孩子夜晚上線聊天，可能是因長期心情不佳、有憂鬱傾向而尋求情緒出口；也可能是平日被限制玩遊戲，只好晚上躲被窩偷偷玩，結果反而太興奮而失眠，不可一概以「網路成癮」而論。

劉珈倩指出，青少年的情緒與睡眠受多重因素影響，熬夜上網等生活型態訊號可作為早期辨識線索，不過仍須結合個別狀況，建議若持續出現失眠、功能下降、情緒惡化、自傷想法或明顯失控，應及早尋求兒童青少年精神醫療協助。

台中榮總精神部為了更全面且精準治療，整合精神科醫師、職能治療師、心理師、社工等不同專業角度，共同評估3C使用模式、生活功能變化、家庭與學校支持環境及安全風險，再擬定合適的介入方式。

職能治療師宋依霖說明，過去曾遇青少年熬夜上網玩遊戲致睡眠問題，經了解是晚餐後家長要求協助家事，這名青少年於是熬夜玩，後來雙方協定，可在做完家事的空檔玩、準時睡覺，讓上網、生活、親職達成平衡。比起一味禁止，找出孩子行為背後的原因、陪他一起找到可行的平衡點，才是化解親子3C衝突的關鍵。

醫師劉珈倩建議，家長發現孩子長時間上網，可先關心使用時段、原因等。（台中榮總提供）