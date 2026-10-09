更年期骨鬆又血管硬化 醫師揭兩者背後都有「這共同原因」

女性更年期可能會出現骨鬆、高血脂等現象。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，更年期後雌激素下降可能同時導致骨質疏鬆與血管硬化，兩者背後涉及血脂異常、慢性發炎與鈣磷代謝失衡，應同步管理骨骼與心血管健康。

女性進入更年期後，常會發現骨密度逐漸下降，原本正常的膽固醇、血壓也可能開始升高。精準預防醫學會理事長張家銘指出，骨鬆 與動脈粥樣硬化看似是兩種不同疾病，兩者可能都受到雌激素下降、血脂異常及慢性發炎等共同因素影響，提醒女性更年期後，除了關注骨質流失，也應留意心血管健康。

今年發表於國際期刊「Bone」的一項研究，探討骨質疏鬆與動脈粥樣硬化之間的關聯，發現兩者可能存在共同的生理機制，包括荷爾蒙變化、膽固醇升高、慢性發炎及鈣磷代謝異常，甚至可能彼此影響。不過，研究主要提出生物機轉模型，兩者之間的因果關係仍有待進一步確認。

張家銘表示，女性進入更年期後，雌激素分泌減少，除了加速骨質流失，也可能影響肝臟代謝膽固醇的能力，使低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」逐漸升高，增加心血管疾病 風險。

人體骨骼每天都在進行新陳代謝，負責分解舊骨的「破骨細胞」，如同拆除工人；負責生成新骨的「成骨細胞」，則像施工隊。當膽固醇過高、氧化壓力增加時，可能刺激破骨細胞活動，並干擾成骨細胞功能，造成骨質分解速度超過生成速度，長期下來便容易發生骨質疏鬆。

張家銘指出，骨骼也是人體儲存鈣與磷的重要場所，當骨質大量流失，鈣、磷會隨著骨骼分解釋放，若合併腎功能下降、慢性發炎及代謝失衡，可能促進血管鈣化。血管壁細胞在長期發炎刺激下，還可能出現類似造骨細胞的變化，使鈣磷逐漸沉積，導致血管彈性降低。

不過，張家銘說，血管鈣化並非單純因為攝取過多鈣質，民眾不必因此完全拒絕牛奶或鈣質補充品。血液中的鈣濃度即使正常，也不代表骨質沒有流失，或完全沒有血管鈣化風險，仍須綜合評估骨骼、腎臟及心血管健康。

張家銘建議，更年期女性應定期關注骨密度、血壓、血糖、血脂及腎功能，並依個人狀況評估維生素D與鈣磷代謝。日常應減少精製糖攝取、維持均衡飲食，搭配阻力訓練及負重運動，避免肌力與骨質持續流失。