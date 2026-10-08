寒露前後氣溫遽變 中醫曝心肌梗塞、中風機率提升 籲避免清晨活動

診所中醫師賴俊宏指出，因氣溫下降、日夜溫差增大，容易導致「寒邪」造成血管收縮、氣血運行不順，心肌梗塞、中風、氣喘、慢性支氣管炎、退化性風濕炎風險增加。（Dr.Nice提供）

AI摘要 文章摘要整理： 寒露時節氣溫與日夜溫差變化大，中醫提醒應注意潤燥養陰、溫陽避寒，並防範心血管、呼吸道與過敏相關不適。

8日是24節氣中的寒露，中醫認為，寒露養生核心要旨在於「潤燥養陰」與「溫陽避寒」，診所中醫師賴俊宏指出，因氣溫下降、日夜溫差大，容易導致「寒邪」造成血管收縮、氣血運行不順，心肌梗塞、中風 、氣喘、慢性支氣管炎、退化性風濕炎風險增加，建議民眾注意保暖、慢性病患維持規律用藥，並避免清晨低溫時劇烈活動。

賴俊宏指出，以中醫「五行學說」來看，秋季對應五臟中的「肺」；肺為嬌臟，喜潤而惡燥。秋季以燥邪為主，到了寒露，則是秋燥未盡、寒氣漸增，容易出現涼燥，但是仍有部分民眾會因體質等因素產生寒包火等不同證型 ；燥邪易耗傷津液，因此常見口乾舌燥、咽喉乾癢疼痛、乾咳少痰、皮膚乾燥瘙癢，以及腸燥便祕等「秋燥」表現。

秋季中醫門診常出現鼻過敏、異位性皮膚炎患者，賴俊宏表示，季節轉換之時，濕度溫度變化劇烈，對肺衛不足、肺陰偏虛或素有過敏體質的患者們就會容易引發不適，導致鼻過敏與皮膚症狀出現，若民眾晨起噴嚏連連、鼻水流不停、略為喉嚨疼痛、皮膚癢、抓撓就紅越抓越癢，尤其症狀多年發作者，中醫會從「補肺氣、滋肺陰」下手。

賴浚宏指出，中醫臨床上治療肺衛氣虛、容易感冒或自汗者，可能考慮「玉屏風散」；屬肺胃陰傷、乾咳少痰、咽乾口燥者，則可能考慮「沙參麥冬湯」，有助同時兼顧患者脾胃，讓患者在滋補肺臟的同時，不會有腸胃不適的狀況出現，建議找尋合格中醫師進行體質的改善與調養，切勿自行抓藥服用，若使用不對的藥物可能導致反效果。

氣溫下降、日夜溫差增大，寒邪容易使血管收縮、氣血運行不暢。賴俊宏提醒，心腦血管疾病，如高血壓、心肌梗塞、中風等；慢性呼吸道疾病，如過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎，與關節疼痛，如退化性關節炎、風濕痛風險可能上升；高血壓、心血管疾病、氣喘、慢性阻塞性肺病或退化性關節炎患者更應注意。