Lisa鼻子又進化？網嫌比例不協調 醫生籲千萬別學

Lisa精緻的外表令不少女性羨慕。圖／摘自IG

AI摘要 文章摘要整理： Lisa獲獎與新單曲備受關注，但外貌與新鼻型引發網友熱議；醫師則趁勢提醒隆鼻手術風險、材料選擇與術後照護的重要性。

BLACKPINK 成員Lisa日前出席MTV音樂錄影帶大獎並拿下「最佳流行音樂」獎項，成為首位獲得該獎項的K-pop歌手，寫下全新歷史。不過最新曝光的照片中，Lisa粗大的鼻樑和鼻頭卻意外成為網友討論焦點，許多人認為她的鼻樑、鼻尖與過去相比似乎有所改變，甚至質疑是否二次鼻整形失敗，驚呼Lisa出現了「第三版鼻子」，並直言新鼻型與小臉比例不太協調，疑似整鼻失敗的話題不斷延燒，不過Lisa本人並未證實曾接受鼻部整形，均屬網友猜測。

Lisa近年積極赴美發展與全面進軍歐美市場，在音樂、影視、時尚以及商業版圖上皆取得重大突破。最新釋出全新首支單曲「SaWaDiKa」，新歌曝光後評價卻呈現兩極。部分網友認為，Lisa個人作品就經常圍繞名氣、財富打轉，如今再次出現跑車、名錶，讓人覺得創作主題似乎仍沒有太大突破，甚至吐槽內容依舊離不開紙醉金迷、炫富與派對狂歡。

而比起新歌更多人好奇的是Lisa的鼻子進化史，從最早出道前的塌鼻，出道後鼻樑變得高挺，到近期鼻子明顯變得異常肥大，網友紛紛哀求「換一個整型醫師吧」，「新鼻子太突出了，在她小臉上比例很不好看」，疑似二度整鼻失敗的討論在社群延燒，不過Lisa本人並未證實曾接受鼻部整形，純屬網友的觀察與猜測。

近幾年，包括台灣在內的許多亞洲國家都深受韓國流行文化影響，連醫美也興起了韓式隆鼻，顯示隆鼻需求的民眾不在少數。法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年因整鼻失敗上門求助的民眾越來越多，很多人明知坊間醫美診所削價競爭可能產生問題，隆鼻技術水準堪憂，但又很難抵擋低價的誘惑，而接受隆鼻效果差且副作用多的L形鼻模，雖然這類人工鼻骨植入快、手術時間短，卻因山根鼻頭一體成形，失去了鼻子各部位微調的彈性空間，且L形鼻骨最讓人詬病的缺點就是穿出風險，即使利用軟骨墊在鼻頭，仍不免有穿出之虞。

此外，有些人會對矽膠過敏產生排斥，矽膠鼻骨植入後引發感染，紅腫流膿甚至鈣化，導致鼻樑縮水，等到發生鼻形不自然、鼻部凹陷、鼻背歪斜晃動等慘劇時才後悔莫及。

邱浚彥指出，隆鼻最理想的材質首推自體肋軟骨，因為自體肋軟骨硬度佳，可按照愛美人士的需求，刻出鼻背、鼻小柱等理想形狀後再植入鼻腔中，達到精細修飾的效果，輕鬆塑造出個人專屬的自然美形鼻，而且較不必擔心排斥引發感染的問題，是術後滿意度相當高的整鼻方式。如果只對鼻頭的形狀或高 度、角度不滿意，也可以只針對鼻頭的部份去調整，而一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的形狀去塑型。

邱浚彥特別提醒，隆鼻重修是相當複雜的手術，醫師需依照經驗去處理不同的狀況，已做過隆鼻手術，覺得鼻型不自然，希望重修的患者，則建議須等術後腫脹期過，才能評估狀況避免排斥反應及降低感染的機會。若擔心隆鼻失敗，除了術前諮詢與了解風險很重要外，術後應照護好傷口，並保持作息正常，戒掉菸酒，避免傷口感染，否則會拉長恢復期，若是延誤處理，鼻部皮膚可能壞死，為了避免隆鼻失敗，後續應按照醫囑，按時回診，有狀況盡速就醫。

Lisa五官妝容過去偏甜美。圖／摘自IG

邱浚彥發現近年因整鼻失敗上門求助的民眾越來越多。圖／法喬醫美診所提供