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追劇、打電動明明在放鬆 為何隔天更累？ 精神科醫揭這原因

記者黃羿馨／新竹即時報導
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現代人娛樂選擇多，卻難感到滿足。精神科醫師楊聰財指出，短影音、遊戲、甜食等高刺激...
現代人娛樂選擇多，卻難感到滿足。精神科醫師楊聰財指出，短影音、遊戲、甜食等高刺激活動若過度且頻繁，可能影響大腦獎賞系統。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

精神科醫師指出，短影音、遊戲與甜食等高刺激若過度使用，可能使大腦獎賞系統失衡，導致隔天更累、缺乏動力；建議以規律作息、運動與降低刺激活動來調整。

現代人娛樂選擇多，卻難感到滿足。精神科醫師楊聰財指出，短影音、遊戲、甜食等高刺激活動若過度且頻繁，可能影響大腦獎賞系統，使人出現疲倦、缺乏動力、注意力下降等情形，建議從規律作息、運動及減少高刺激活動著手調整。

楊聰財表示，多巴胺是一種神經傳導物質，除了與愉悅感有關，更涉及期待、動機、學習及努力行為。所謂「多巴胺基線」，可理解為大腦平時獎賞系統的活動狀態；當人們不斷接受手機、遊戲、美食、購物等高刺激，大腦也會透過恆定機制調節。

他舉例，有些人假日整天追劇、打電動、滑手機，看似充分放鬆，到了晚上反而感到空虛，隔天甚至精神不振、對工作提不起勁。若長時間反覆處於高刺激生活，可能逐漸出現缺乏動力、容易疲倦、專注力下降、情緒低落，甚至對原本喜歡的事物失去興趣等現象。

楊聰財提醒，這類低落感並不等同憂鬱症。若情緒低落持續兩周以上，並伴隨睡眠障礙、食慾改變、自責或絕望感等症狀，仍應尋求精神科醫師專業評估，不宜自行判斷。

如何讓生活重新找回平衡？楊聰財建議，不必完全禁止手機或娛樂，而應掌握「適量」原則，例如限制每天使用社群媒體時間、睡前1小時不滑手機、吃飯不看影片，休假時安排沒有螢幕的活動，避免因過度壓抑後反而報復性使用。

同時可增加較自然、持久的滿足來源，包括規律運動、閱讀、學習新技能、與親友面對面互動、欣賞音樂、園藝及烹飪等；每天也可保留一段「無聊時間」，如散步不戴耳機、搭車不滑手機，讓大腦減少持續接收外界刺激。

楊聰財也建議，起床後適度接觸戶外晨光，有助調整生理時鐘及維持白天清醒，搭配充足睡眠、均衡飲食、足夠蛋白質、規律運動及良好人際互動，都有助維持身心健康。

楊聰財表示，真正穩定的幸福並非不斷追求更強烈的刺激，而是重新培養感受平凡生活的能力。當人能從一本書、一杯茶、一段散步或與家人的談心中獲得滿足，快樂才可能更加穩定、持久。

精華 FAQ

  • 因為追劇、打電動、滑手機等高刺激活動會反覆刺激大腦獎賞系統，讓多巴胺調節失衡。短時間看似放鬆，長期卻可能造成疲倦、空虛、注意力下降與提不起勁。

  • 多巴胺基線可理解為大腦平時獎賞系統的活動狀態。當人長期接觸手機、遊戲、美食等高刺激，大腦會啟動恆定機制調整，讓人對一般日常的滿足感變弱。

  • 建議不要完全禁止娛樂，而是控制使用量，例如睡前1小時不滑手機、吃飯不看影片，並多安排運動、閱讀、散步、面對面互動等低刺激活動，同時保持充足睡眠。

憂鬱症

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