跨國調查顯示 極端高溫威脅孕婦和新生兒健康

研究顯示，極端高溫正影響母嬰健康。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 跨國醫護調查指出，極端高溫已明顯增加孕婦與胎兒、新生兒的健康風險，並使醫療可近性下降，凸顯氣候暖化對母嬰照護的衝擊。

根據針對產婦醫療人員進行的跨國調查，極端高溫對母嬰的威脅日增，為全球暖化的後果提供最前線觀察。

彭博資訊報導，倫敦健康研究基金會Wellcome委由Censuswide，在9月17日至10月1日，針對印度 、澳洲、巴西、英國、西班牙這五國各200名醫療人員、總計1,000人進行網路調查；近75%表示，在過去五年，觀察到與孕婦相關的熱傷害與併發症有所增加；約76%觀察到胎兒與新生兒受影響的案例增加。

這項最新出爐的調查，正值各國政府預定11月於土耳其 安塔利亞，舉行第31屆聯合國氣候變遷 大會，在此同時，愈來愈多證據顯示，婦女在孕期受到熱傷害，可能與早產、胎死腹中、嬰兒出生體重過輕、與自身的併發症有關。

約98%的受訪者說，曾照顧過健康受極端高溫影響的孕婦，99%則照料過受影響的嬰兒。約23%表示，見過據信是熱傷害造成孕婦的併發症，需要額外監控或治療。

高溫也使一些女性更難獲得照護。約27%醫護人員說，極端高溫導致醫療服務更難取得，29%回報，相關的急迫與急診就醫增加。逾90%的受訪者說，希望獲得更多訓練與資源，好在極端高溫時保護孕婦。Wellcome正呼籲世界衛生組織（WHO），為各國政府制定高溫與孕期的臨床指引，加強監控氣溫上升對母嬰的影響。