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跨國調查顯示 極端高溫威脅孕婦和新生兒健康

編譯陳律安／綜合外電
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研究顯示，極端高溫正影響母嬰健康。（美聯社）
研究顯示，極端高溫正影響母嬰健康。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

跨國醫護調查指出，極端高溫已明顯增加孕婦與胎兒、新生兒的健康風險，並使醫療可近性下降，凸顯氣候暖化對母嬰照護的衝擊。

根據針對產婦醫療人員進行的跨國調查，極端高溫對母嬰的威脅日增，為全球暖化的後果提供最前線觀察。

彭博資訊報導，倫敦健康研究基金會Wellcome委由Censuswide，在9月17日至10月1日，針對印度、澳洲、巴西、英國、西班牙這五國各200名醫療人員、總計1,000人進行網路調查；近75%表示，在過去五年，觀察到與孕婦相關的熱傷害與併發症有所增加；約76%觀察到胎兒與新生兒受影響的案例增加。

這項最新出爐的調查，正值各國政府預定11月於土耳其安塔利亞，舉行第31屆聯合國氣候變遷大會，在此同時，愈來愈多證據顯示，婦女在孕期受到熱傷害，可能與早產、胎死腹中、嬰兒出生體重過輕、與自身的併發症有關。

約98%的受訪者說，曾照顧過健康受極端高溫影響的孕婦，99%則照料過受影響的嬰兒。約23%表示，見過據信是熱傷害造成孕婦的併發症，需要額外監控或治療。

高溫也使一些女性更難獲得照護。約27%醫護人員說，極端高溫導致醫療服務更難取得，29%回報，相關的急迫與急診就醫增加。逾90%的受訪者說，希望獲得更多訓練與資源，好在極端高溫時保護孕婦。Wellcome正呼籲世界衛生組織（WHO），為各國政府制定高溫與孕期的臨床指引，加強監控氣溫上升對母嬰的影響。

精華 FAQ

  • 調查顯示，醫護普遍觀察到孕婦熱傷害、相關併發症，以及胎兒與新生兒受影響的案例都在增加，且可能涉及早產、胎死腹中與低出生體重等問題。

  • 約98%受訪醫護曾照顧受極端高溫影響的孕婦，99%照料過受影響嬰兒；另有27%認為高溫讓醫療更難取得，29%回報急迫與急診就醫增加。

  • Wellcome呼籲WHO替各國政府制定高溫與孕期臨床指引，並加強監控氣溫上升對母嬰的影響，同時補足醫護訓練與資源，提升高溫期間的照護能力。

印度 氣候變遷 土耳其

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