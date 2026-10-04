發乾淨針具是鼓勵吸毒？專家：海洛因成癮是腦疾病 美沙冬防復發
專家指出，海洛因成癮屬腦疾病，治療應分階段進行；美沙冬可減少戒斷與復發，清潔針具則用來降低愛滋等血液傳染風險。
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專家指出，海洛因成癮屬腦疾病，治療應分階段進行；美沙冬可減少戒斷與復發，清潔針具則用來降低愛滋等血液傳染風險。
清潔針具、美沙冬減害政策引發熱議，甚至出現「提供乾淨針具是否變相鼓勵吸毒」的質疑。台灣成癮學會常務理事、國防醫學大學醫學系教授黃三原表示，海洛因成癮首先必須被理解為一種「腦部疾病」，並非單純靠意志力就能停止。美沙冬等治療的目的，是減輕戒斷症狀、降低復發風險，清潔針具則是避免愛滋病毒等血液傳染疾病擴散，不能與鼓勵吸毒畫上等號。
黃三原表示，鴉片類藥物成癮會影響腦部神經傳導及獎賞系統，患者停止使用海洛因後，常面臨強烈戒斷症狀及渴求，治療不能只要求「把毒戒掉」，而應視病況分階段處理，大致可分為解除戒斷症狀、預防復發及改變生活型態三個階段。
黃三原指出，海洛因作用時間較短，停止使用數小時後，就可能開始出現焦慮、不安等預期性戒斷反應。之後陸續出現流眼淚、流鼻水、打哈欠、冒汗、腹痛、腹瀉及全身痠痛等症狀。患者在強烈不適及渴求下，很容易再次尋找海洛因，這也是成癮治療困難之處。
「戒掉一段時間，不代表就不會再復發。」黃三原說，有些患者即使離開毒品環境多年，仍可能因看到針具、接觸過去用藥情境等刺激，再度產生強烈渴求。目前治療強調「維持治療」，由成癮專科醫師依個別患者嚴重程度、復發風險及生活狀況評估，美沙冬究竟需要使用多久，沒有所有患者一體適用的答案。
黃三原表示，美沙冬作用時間較長，可減輕海洛因戒斷症狀及渴求，協助患者維持穩定生活、工作，避免反覆使用非法藥物。世界衛生組織目前也將美沙冬、丁基原啡因等鴉片類藥物促效劑維持治療，列為治療鴉片類藥物依賴的重要實證措施。
台灣推動減害政策也有其歷史背景，黃三原指出，國內約自2005、2006年間開始推動美沙冬相關治療，重要原因之一就是當時注射藥癮者共用針具造成愛滋疫情快速升高，希望透過清潔針具及美沙冬治療降低感染風險。
面對成癮問題，黃三原強調，醫療端最重要的是先判斷患者處於哪個治療階段及疾病嚴重度，再決定治療方式與時間。減害並非放任吸毒，而是在患者尚無法完全停止用藥時，先降低感染、疾病與社會傷害，再透過持續治療降低復發，最終協助患者重建生活。
因為鴉片類藥物會影響腦部神經傳導與獎賞系統，停用後常出現強烈戒斷與渴求，讓患者很難單靠意志撐過去，需依病況分階段治療。 美沙冬作用時間較長，可減輕海洛因戒斷症狀與渴求，幫助患者維持穩定生活與工作，也能降低反覆使用非法藥物及復發的風險。 清潔針具的目的在於避免共用針具造成愛滋病毒等血液傳染疾病擴散，屬於減害措施；在患者尚未能完全停止用藥時，先降低感染與社會傷害。
精華 FAQ
因為鴉片類藥物會影響腦部神經傳導與獎賞系統，停用後常出現強烈戒斷與渴求，讓患者很難單靠意志撐過去，需依病況分階段治療。
美沙冬作用時間較長，可減輕海洛因戒斷症狀與渴求，幫助患者維持穩定生活與工作，也能降低反覆使用非法藥物及復發的風險。
清潔針具的目的在於避免共用針具造成愛滋病毒等血液傳染疾病擴散，屬於減害措施；在患者尚未能完全停止用藥時，先降低感染與社會傷害。
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