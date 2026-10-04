反毒不能只靠查緝 精神科醫師：「減害」並非鼓勵使用毒品

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，反毒並非一道單選題，查緝、防堵與戒癮治療、專業介入不可偏廢，不只要把毒品擋在外面，也要接住已受毒品影響的人。（部桃提供）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，反毒不能只靠查緝，應從預防、治療到復原銜接推進；對尚未接觸者加強防堵，對成癮者以減害、治療與支持協助回到生活。

近日毒品防制政策掀起熱議，台灣衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文8日指出，反毒並非只靠查緝或治療，而是從防堵、預防、辨識到治療、復原的連續過程，面對尚未接觸毒品及已使用甚至成癮者，需要不同策略，查緝與專業介入不可偏廢，除了把毒品擋在外面，也要接住已受毒品影響的人。

蘇柏文表示，當一個人開始使用毒品，甚至逐漸形成依賴，專業介入是協助走向復原的重要途徑。前端透過查緝、檢驗與預防，降低毒品進入社會及取得機會；已受到毒品影響的人，則需要醫療、心理、家庭及社會支持，兩者並不衝突。

蘇柏文指出，第一線成癮治療中，許多個案與家人往往只注意「有沒有再用毒品」，一旦再次使用，就認為戒毒失敗、過去努力全部歸零，但治療更重要的是理解「為什麼需要毒品帶來的效果」，找出使用背後真正的需求。

蘇柏文強調，理解使用毒品的原因，不是替使用者找理由，而是找出毒品滿足了什麼需求，再尋找更安全、健康的替代方式。例如有人使用安非他命是為了提神、撐過工作或生活，治療就可從適當藥物、調整生活作息等方向著手；有人因無聊、空虛而使用毒品，就要重新探索其他填補生活的方式。

「反毒不是一道單選題。」蘇柏文說，復原並不容易，也很少是一條直線，有些人一開始還無法完全停止使用，治療就會先討論如何保護自己、減少使用及降低傷害。減害並非鼓勵使用毒品，而是在無法完全停止以前先降低傷害，讓個案有機會繼續留在治療中。

蘇柏文表示，即使治療過程再次使用或遭遇挫折，也不代表先前努力全部歸零，更重要的是理解再次使用的原因，思考下一次能否多一個不同選擇。反毒工作需要不同階段彼此銜接，對未接觸毒品者預防、識毒與拒毒，對製造、運輸及販賣加強查緝防堵，對已受毒品影響者提供戒癮治療與專業支持，不只要把毒品擋在外面，也要接住已經掉進去的人。