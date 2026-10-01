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資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

記者陳雨鑫／台北即時報導
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資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

AI摘要

文章摘要整理：

資深女星藍琪因胰臟癌病逝，醫師提醒此病早期症狀不明顯，若有消化不良合併體重減輕、黃疸等異常，應及早就醫並定期追蹤。

資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。她的兒子陳鋼接受訪問指出，藍琪於今年農曆年間確診胰臟癌末期，化療半年，仍無法阻止癌細胞擴散，最後不幸病逝；胰臟癌長期被稱為「癌王」，主因早期症狀不典型，容易被混淆是一般腸胃不適，但如果出現不明原因體重減輕、深色尿、腹痛、背痛等症狀，應盡早就醫檢查。

近年，不少名人都因罹患胰臟癌而病逝，包含前駐泰國代表李應元、資深藝人巴戈、資深演員李麗鳳等，今再傳出藍琪近期也因胰臟癌辭世。

根據台北醫學大學附設醫院衛教資料指出，胰臟癌是指胰臟導管、腺泡細胞、胰腺母細胞瘤等相關腫瘤，好發於中老年人，發生原因可能與先天遺傳基因或後天因素有關。危險因子包括吸菸、每天攝取超過30公克酒精、肥胖、經常食用加工肉品、高果糖飲料及飽和脂肪食物，慢性胰臟炎、胰臟癌家族史及糖尿病也被列為危險因子。

胰臟癌早期症狀並不典型，容易與一般腸胃不適混淆。胰臟癌常見症狀包括「食欲不振、消化不良、排便習慣改變」，患者初期可能因此輕忽，隨著病程進展，後續會出現體重減輕、疲倦、深色尿、黃疸、腹痛、背痛及惡病質等症狀，若腸胃不適症狀持續未改善，又合併不明原因體重減輕、黃疸等異常，尤其是中高齡族群，應提高警覺就醫檢查。

北醫附醫指出，若懷疑罹患胰臟疾病，可先以腹部超音波初步評估膽道是否擴張或阻塞，再透過腹部電腦斷層確認診斷，依疾病嚴重程度及評估手術可能性；視病況也可進一步接受內視鏡逆行性膽胰管攝影、核磁共振膽胰管造影等檢查。

不少人健檢看到腫瘤標記CA19-9升高就擔心罹患胰臟癌，但數值升高不等於罹癌，良性胰膽管疾病也可能造成CA19-9數值升高，因此只能作為診斷參考，仍須搭配影像檢查、病理組織切片等診斷。北醫附醫提醒，避免胰臟病變日常應戒菸、戒酒，避免油炸及高脂肪食物，高風險族群則建議定期檢查追蹤。

精華 FAQ

  • 藍琪是因胰臟癌辭世，享壽74歲。她在今年農曆年間確診末期後接受半年化療，但癌細胞仍持續擴散，最終不幸病逝。

  • 因為胰臟癌早期症狀不典型，容易被當成腸胃不適。若出現食欲不振、消化不良、體重減輕、深色尿、黃疸、腹痛或背痛，應提高警覺。

  • 可先做腹部超音波，再以腹部電腦斷層確認，必要時加做ERCP或核磁共振膽胰管造影。平時應戒菸戒酒、避免油炸高脂飲食，並定期追蹤。

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