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脂肪肝只是肝有問題？ 醫師：可能是全身代謝失衡警訊

記者周宗禎／台南即時報導
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許多人以為脂肪肝只是肝有問題，安南醫院消化內科主任蔡坤峰提醒可能是全身代謝失衡警...
許多人以為脂肪肝只是肝有問題，安南醫院消化內科主任蔡坤峰提醒可能是全身代謝失衡警訊。（蔡坤峰提供）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，代謝性脂肪性肝炎不僅傷肝，更反映肥胖、三高與慢性發炎等全身代謝失衡，應及早整合評估與長期治療。

許多民眾發現有脂肪肝以為只是肝有問題，醫師提醒脂肪肝也可能是全身代謝失衡警訊，從體重、代謝到肝纖維化全面管理，整合照護才較能恢復健康。

台灣台南市立安南醫院消化內科主任蔡坤峰舉案例， 56歲林先生重度脂肪肝、肝功能異常，長期糖尿病、高血壓及慢性疲勞，曾嘗試飲食控制、運動及藥物治療，但改善效果有限。

蔡坤峰表示，林先生因為慢性疲勞就醫，就醫時身體質量指數(BMI)29kg/m²，抽血檢查肝發炎指數GPT高達正常值3倍，追蹤發現肝功能升高，同時超音波顯示中度脂肪肝，B、C型肝炎檢測顯示無異常，診斷為代謝性脂肪性肝炎(MASH)。

蔡坤峰指出，此類患者常合併肥胖與三高、心血管疾病，治療目標不能侷限肝指數，更需從體重控制、改善胰島素阻抗、調節慢性發炎及管理肝纖維化風險等層面全面介入。

近年GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦筆、針）在脂肪肝與體重管理領域已有醫療實證基礎，有助MASH患者減少肝臟脂肪堆積、改善胰島素抗性與慢性發炎，促進肝臟修復，並降低未來肝硬化、心血管事件及腎功能惡化的長期風險。

不過蔡坤峰表示，肥胖程度較高、傳統減重效果有限患者，除藥物介入，可透過「內視鏡縮胃手術」合併減重藥物作為治療選項。

蔡坤峰指出，此類方式具傷口小、恢復快、安全性高等優勢，能更顯著改善內臟脂肪與代謝異常，藉藥物與微創技術相互搭配，建立整合照護與疾病預防模式。

而除治療精準評估也是掌握病的重要一環。蔡坤峰表示，安南醫院有多元評估工具包括「肝纖維化掃描」掌握肝臟硬度、「新型身體組成分析儀」追蹤內臟脂肪與肌肉比例，以及「DXA雙能量X光吸光儀」，可協助醫師完整掌握患者的代謝風險與治療反應。

蔡坤峰提醒民眾代謝性脂肪性肝炎不只是肝臟疾病，更是全身代謝失衡與慢性發炎的重要警訊。及早建立個人化的代謝治療計畫並持續追蹤，就有機會在進入肝硬化前逆轉。

他說，民眾健檢發現脂肪肝或肝功能異常，不宜只靠短期節食或自行服用保健食品處理，應進一步接受評估肝纖維化及相關代謝問題，並依個人狀況建立長期的體重、飲食、運動及疾病管理計畫，才能從源頭降低肝臟及全身代謝疾病帶來的健康風險。

精華 FAQ

  • 因為脂肪肝常與肥胖、糖尿病、高血壓及心血管風險並存，代表全身代謝失衡與慢性發炎，若只看肝指數，可能錯過逆轉疾病的最佳時機。

  • 治療不應只盯著肝功能，而要從體重控制、改善胰島素阻抗、降低慢性發炎與追蹤肝纖維化風險同步介入，才能真正改善整體健康。

  • 院方可用肝纖維化掃描、新型身體組成分析儀與DXA評估風險；治療上則有GLP-1藥物、內視鏡縮胃手術等，協助減脂、減重與改善代謝。

減重 心血管疾病 高血壓

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