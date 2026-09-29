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中秋烤肉月餅吃太多腸胃抗議 嘉基中醫教3招「收假」

記者李宗祐／嘉義即時報導
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嘉義基督教醫院中醫師謝明穎提醒，中秋連假大吃大喝後，應讓腸胃逐步恢復正常飲食與作...
嘉義基督教醫院中醫師謝明穎提醒，中秋連假大吃大喝後，應讓腸胃逐步恢復正常飲食與作息。（嘉義基督教醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

嘉基中醫提醒，中秋連假吃太多、晚睡又飲酒易讓腸胃失衡，節後應靠正常飲食、細嚼慢嚥與適度活動恢復，症狀持續則要就醫。

中秋連假月餅、烤肉、柚子輪番上桌，不少人假期結束後出現胃脹、食慾下降、便秘或腹瀉等症狀。台灣嘉義基督教醫院中醫師謝明穎表示，節日期間飲食量增加，加上晚睡、飲酒及作息改變，都可能增加腸胃負擔，建議從規律飲食、改變進食方式及增加活動量著手；若腹瀉、腹痛等症狀持續，仍須考量感染性腸胃炎並就醫。

謝明穎說，節後第一件事不是急著「清腸排毒」。有人前一天吃太多，隔天乾脆不吃，或大量飲用蔬果汁，希望快速清空腸胃，反而可能造成身體不適。較適當方式是恢復正常三餐，減少油炸、甜食及刺激性食物，選擇清淡、容易消化的餐點，並補充足夠水分。

第二招是調整「怎麼吃」。聚餐時常邊聊天邊進食，不知不覺吃下超過平常的份量，節後應恢復定時用餐、細嚼慢嚥，吃到七、八分飽即可，避免腸胃持續超量工作。

第三招則是飯後別急著躺下。謝明穎建議可從每天散步開始，避免餐後立即躺下或長時間久坐，藉由規律活動逐步恢復正常生活節奏。

茶飲方面，可用約10公克紫蘇葉加入1000c.c.熱水煮約10分鐘，再加少量檸檬汁；也可用山楂3公克、陳皮6公克，以800至1000c.c.熱水悶泡10至15分鐘。穴位則可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆，作為日常調整。

謝明穎提醒，若只是短暫腹脹、食慾不佳，可先調整飲食與作息；但若持續或劇烈腹痛、反覆嘔吐、持續腹瀉、血便、黑便、發燒，或症狀遲未改善，不宜只靠食療或自行服藥，應就醫評估。

中秋連假飲食過量，容易出現腹脹、食慾不佳等情況，中醫師提醒若症狀持續或加劇，仍應...
中秋連假飲食過量，容易出現腹脹、食慾不佳等情況，中醫師提醒若症狀持續或加劇，仍應就醫評估。（嘉義基督教醫院提供）

中醫師建議可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆等穴位，幫助調整節後腸胃不適。（...
中醫師建議可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆等穴位，幫助調整節後腸胃不適。（嘉義基督教醫院提供）

精華 FAQ

  • 主要是月餅、烤肉等高油高糖飲食增加，加上晚睡、飲酒與作息改變，使腸胃負擔變重，容易引發胃脹、食慾下降、便秘或腹瀉等不適。

  • 不要刻意斷食或猛灌蔬果汁，應先恢復正常三餐，減少油炸、甜食與刺激性食物，選擇清淡且易消化的餐點，同時補充足夠水分。

  • 若有持續或劇烈腹痛、反覆嘔吐、持續腹瀉、血便、黑便、發燒，或短暫調整後仍未改善，就不能只靠飲食調整，應及早就醫評估是否為感染性腸胃炎。

中秋

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