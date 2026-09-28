劉歡生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取自劉歡原創音樂公益金）

中國歌手劉歡25日病逝上海，享壽63歲，他生前飽受有「不死癌症 」之稱的「股骨頭缺血性壞死」折磨。醫師表示，股骨頭缺血性壞死並非老年人專屬，長期大量飲酒、使用類固醇或曾有髖部外傷者都是高風險族群。股骨頭缺血性壞死最明顯的症狀為髖部疼痛，嚴重時休息也會痛，若疼痛持續，尤其高風險族群應及早就醫。

台北馬偕醫院骨科醫師柳宗廷表示，股骨頭缺血性壞死並非致命疾病，主要影響髖關節，也不是細菌感染，不會像感染性疾病般擴散至全身或其他關節。但若病情持續惡化，可能造成股骨頭結構受損、關節功能下降，疼痛也會逐漸加劇。

柳宗廷說，股骨頭缺血性壞死常見原因主要有三類，第一類是長期大量飲酒、第二類為使用類固醇、第三類是曾有髖部外傷史。此外，也有部分患者找不到明確原因，屬於原因不明的股骨頭缺血性壞死。

他指出，股骨頭缺血性壞死男女都可能發生，年齡也沒有絕對限制，並非只發生在年長的長輩。有些長期大量飲酒者可能年紀輕輕就發病；部分年輕人因自體免疫疾病等原因，需長期使用類固醇，也可能在30多歲就出現股骨頭壞死。

至於一般民眾是否需要定期檢查，柳宗廷表示，沒有症狀者通常不需例行篩檢，因整體發生率並不高。股骨頭缺血性壞死最明顯的症狀是髖部疼痛，與一般退化性關節炎相比，疼痛可能更加明顯，嚴重時甚至休息、沒有活動也會疼痛。

柳宗廷提醒，若只在走路、運動或出力時疼痛，可能與關節退化或其他肌肉骨骼問題有關；但若疼痛持續，甚至休息時仍會痛，尤其本身又屬高風險族群，就不能單純視為年齡退化或勞累，應盡早就醫檢查。

若病情已造成嚴重髖關節破壞，人工髖關節置換是常見治療方式。柳宗廷表示，目前人工關節技術已相當成熟，臨床治療重點在於改善疼痛及關節功能受損，維持患者活動能力。