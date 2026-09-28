我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

中秋困廁所？ 吃柚子排泄順暢全因「這款油」 狂拉逾6次需就醫

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柚子因含有水果油，部分民眾腸道會受其刺激，導致頻繁排便或出現糞便變軟等情形。（聯...
柚子因含有水果油，部分民眾腸道會受其刺激，導致頻繁排便或出現糞便變軟等情形。（聯合報資料照）

中秋節不少人會應景吃柚子，但有人吃完後發現排便次數增加、糞便變軟，擔心是不是「吃柚子吃到拉肚子」。醫師指出，柚子因為含有水果油，有些人食用後腸道受到刺激，可能出現排便較順、糞便變軟等情況，通常不至於造成嚴重水瀉；若一天水瀉超過6次，或出現血便、發燒、劇烈腹痛等症狀，就應盡快就醫。

書田診所肝膽腸胃科醫師邱展賢表示，柚子含有水果油，一次吃下較多柚子後，部分人的腸道可能受到刺激，使排便變得較為順暢，也可能出現糞便較軟、排便次數增加等情況。尤其原本有便祕困擾的人，吃完柚子後可能更明顯感受到排便變順；即使平時腸胃功能正常，吃得太多也可能出現類似情形。

不過，這類因吃柚子造成的排便變化，通常以輕微軟便為主，不至於出現大量水瀉。邱展賢提醒，中秋節前後正值聚餐、烤肉活動頻繁的時期，如果出現明顯腹瀉，也不能一味歸咎於柚子，仍要留意病毒感染或食物受到汙染的可能。

以諾羅病毒為例，可透過人與人接觸或受汙染的食物傳播。中秋聚餐時若手部衛生不佳，或食材處理沒有落實生熟食分開，都可能增加感染風險。尤其烤肉時，生肉與熟食若共用夾具、餐具，或肉品沒有充分加熱，更可能增加食安風險。

邱展賢表示，若吃完柚子後只是輕微軟便，通常不必過度擔心；但若出現明顯水瀉，就應提高警覺。一般而言，一天水瀉超過6次，或糞便帶血，並合併發燒、劇烈腹痛等症狀，建議盡快就醫，釐清是否與感染、食物中毒或其他腸胃疾病有關。

另外，吃柚子還有一項容易被忽略的風險，就是可能與部分藥物產生交互作用。邱展賢說，部分降血壓藥、心律不整用藥等可能受到影響。若平時固定服藥，尤其是慢性病患者，不宜自行認為「只吃一點沒關係」，最好事先確認服用的藥物是否會與柚子產生交互作用，必要時可詢問醫師或藥師。

精華 FAQ

  • 因為柚子含有水果油，部分人一次吃較多後，腸道可能受到刺激，讓排便變得較順、糞便較軟，甚至排便次數增加，原本有便祕的人通常會更有感。

  • 若只是輕微軟便通常不用太擔心，但一天水瀉超過6次，或合併血便、發燒、劇烈腹痛，就要盡快就醫，排除感染、食物中毒或其他腸胃疾病。

  • 柚子可能和部分藥物產生交互作用，像是部分降血壓藥、心律不整用藥等。若本身有慢性病且固定服藥，應先確認是否能吃柚子，必要時詢問醫師或藥師。

中秋

上一則

中邪？年輕男子性情突變、走路歪斜 就醫檢查竟是「腦膜腦炎」

延伸閱讀

烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康
中秋控糖不掃興 營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉

中秋控糖不掃興 營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉
隔夜菜真的會致癌？ 醫師破解迷思：何時放冰箱才是關鍵

隔夜菜真的會致癌？ 醫師破解迷思：何時放冰箱才是關鍵
中秋想大啖美食又怕胖 營養師教「3少1多」原則兼顧美味與健康

中秋想大啖美食又怕胖 營養師教「3少1多」原則兼顧美味與健康

熱門新聞

一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

2026-09-22 20:22
家醫科醫師陳欣湄指出，年紀增長不代表腦力只能一路往下走，持續接觸新事物、學習新技能，都可能替大腦帶來新的刺激。（AI生成）

她15分鐘就忘記剛聊什麼 醫曾憂「走向失智」 5年後結果逆轉

2026-09-27 04:43
醫師提醒，含高鈉與精製糖的超加工食品，恐大大增加身體負擔；示意圖。（123RF）

天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」影響專注力

2026-09-21 04:39
營養師提醒，刻意減少食量，甚至直接不吃飯，這樣做不一定有利於血糖控制；示意圖。(圖／123RF)

吃得少血糖反升高？醫師揭長者常見血糖NG行為

2026-09-21 02:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（圖/123RF）

酪梨不是水果？營養師揭「吃錯恐爆熱量」 這種吃法最容易踩雷

2026-09-23 02:00

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌