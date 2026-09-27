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中秋「最後一烤」注意 肉別烤到焦黑 北榮3招讓你吃得更健康

記者沈能元／台北即時報導
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肉烤得焦焦的，真的比較香？台北榮總提醒，民眾需注意肉類等高蛋白食材，若長時間以高...
肉烤得焦焦的，真的比較香？台北榮總提醒，民眾需注意肉類等高蛋白食材，若長時間以高溫炭烤，尤其烤到焦黑，可能產生異環胺、多環芳香烴等有害物質。（聯合報系資料照）

許多人趁著台灣中秋連假即將結束前，決定烤肉再吃一波，但由於已烤肉1、2天，食材處理、選擇上應多注意。台北榮總提醒，享受美食當然沒問題，不過烤肉時多注意一點烹調方式、食材選擇與份量，就能吃得開心，也少一點身體負擔。

肉烤得焦焦的，真的比較香？民眾需注意肉類等高蛋白食材，若長時間以高溫炭烤，尤其烤到焦黑，可能產生異環胺、多環芳香烴等有害物質。此外，烤肉產生的煙霧也會增加空氣中的PM2.5濃度，因此烤肉時除了避免食材焦黑，也別忘了保持環境通風。

因此，掌握幾個小技巧，健康烤肉其實不難：

一、肉類應先預熟 再上烤架

肉類可先用微波、蒸煮等方式加熱至半熟，再進行炭烤，縮短高溫燒烤時間，也能減少食材焦化。若已經烤焦、烤黑，建議將焦黑處去除後再食用。

同時，減少食材直接接觸火焰，可利用鋁箔包覆食材後加熱，減少食物與火焰直接接觸的機會，降低高溫炭烤產生有害物質的風險。

二、烤肉盤裡多一點蔬菜

香菇、青椒、甜椒、玉米筍等都是很好的搭配，不僅增加膳食纖維，也能補充維生素與礦物質，讓整餐更加均衡。肉類方面，蛋白質選得巧，少一點油膩。建議可以優先選擇魚類、海鮮、去皮雞肉等低脂蛋白質。牛五花、豬五花、培根、香腸等高脂或加工肉品，則建議適量攝取，減少過多飽和脂肪、熱量及鈉的負擔。

三、烤肉醬薄薄刷 原味一樣好吃

由於，烤肉醬含有較多糖及鈉，薄刷提味就好，也可以利用蔥、蒜、胡椒等天然辛香料增加風味，吃得到食材原味，也更清爽。

民眾不用因為過節多吃了一點就有太大壓力，只要懂得選擇、適量享用，掌握健康烹調的小技巧，一樣可以放心品嘗美食，享受團圓。

精華 FAQ

  • 肉類若長時間高溫炭烤，尤其烤到焦黑，可能產生異環胺、多環芳香烴等有害物質，增加健康風險，因此應盡量避免過度烤焦。

  • 可先用微波或蒸煮將肉類預熟，再上烤架縮短高溫烹調時間；也可用鋁箔包覆減少直火接觸，並保持環境通風，降低煙霧影響。

  • 建議多放香菇、青椒、甜椒、玉米筍等蔬菜，蛋白質優先選魚類、海鮮或去皮雞肉；烤肉醬則薄薄刷即可，也可用蔥、蒜、胡椒提味。

中秋

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