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更年期不只熱潮紅 醫揭「第二青春期」全身警訊 別錯過黃金治療期

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，女性更年期的荷爾蒙治療強調「個人化評估」，依據家族病史、症狀嚴重度及心...
醫師提醒，女性更年期的荷爾蒙治療強調「個人化評估」，依據家族病史、症狀嚴重度及心血管健康來制定最佳方案。（123RF）

女性到了40、50歲，突然變得睡不好、情緒起伏大、腰痠背痛，甚至私密處乾澀、性生活疼痛，別以為只是「年紀到了」。台灣台中榮總婦女醫學部主治醫師謝筱芸表示，更年期可視為女性的「第二青春期」，與青春期一樣都是身體荷爾蒙劇烈變化的過渡階段，而且症狀可能早在最後一次月經前數年就悄悄出現，不應只把焦點放在熱潮紅、盜汗。

謝筱芸指出，停經是女性自然老化過程，並非疾病。臨床上一般以「連續12個月沒有月經」作為自然停經的判定，但女性無法事先知道哪一次是人生最後一次月經，因此40歲以後若開始出現經期紊亂，建議養成記錄月經的習慣。

國健署資料顯示，台灣50至54歲女性已有7成以上停經；若以女性平均餘命超過80歲來看，停經後的人生可能還長達30年以上，更年期健康已是女性後半生的重要課題。

「更年期絕對不只是熱潮紅。」謝筱芸表示，許多女性最熟悉熱潮紅、盜汗，但實際影響更全面，包括失眠、情緒不穩、腰痠背痛、皮膚彈性下降、落髮等。另外，還有「更年期泌尿生殖症候群」，女性可能出現陰道乾澀、刺痛、性交疼痛及泌尿道不適。

當更年期剛發生時，使用荷爾蒙治療是改善不適最有效的方法，但不少女性聞之色變，擔心癌症或副作用。近年醫界觀念逐漸改變，國際後續研究重新檢視不同年齡、用藥時機及荷爾蒙製劑差異，強調「個人化評估」，不能把所有女性一概而論。

謝筱芸強調，治療不能只看年齡，更要考量子宮是否保留、症狀種類、個人疾病史及風險，再決定口服、經皮或陰道局部治療等方式。若不適合使用荷爾蒙，也有非荷爾蒙治療可選擇。最重要的仍是生活型態，包括均衡飲食、規律運動、戒菸、減少飲酒、維持良好社交與身心健康。

謝筱芸提醒，更年期不是女性開始衰老的「終點」，而是另一段長達數十年人生的起點。面對身體變化，不必默默忍耐，也不應因過去對荷爾蒙治療的恐懼而拒絕就醫，透過專業評估找出適合自己的方式，才能真正讓「第二青春期」過得健康、自在。

精華 FAQ

  • 常見症狀包括失眠、情緒起伏、腰痠背痛、皮膚彈性下降、落髮，還可能有陰道乾澀、性交疼痛與泌尿道不適，影響不只限於體感發熱。

  • 40歲以後若出現經期紊亂，就應開始記錄月經狀況。因為更年期症狀可能在最後一次月經前數年就出現，且停經是以連續12個月無月經判定。

  • 因為是否保留子宮、症狀種類、疾病史與風險都會影響選擇。醫師會評估口服、經皮或陰道局部治療，也可改用非荷爾蒙治療與生活調整。

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