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明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」 出現頻尿、體重變化要注意

記者沈能元／台北即時報導
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初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，若口乾持續很久，且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化...
初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，若口乾持續很久，且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他身體異常，應該進一步尋找原因；示意圖。（123RF）

進入秋季後，天氣逐漸轉涼，空氣中的濕度也隨之降低，不少人開始出現嘴巴乾、喉嚨乾、嘴唇乾裂，甚至明明喝了不少水，口乾的感覺卻依然沒有改善。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，秋季常被形容為「秋燥」，在中醫觀點中，秋天燥氣較明顯，人體也容易出現乾燥等相關不適，其中口乾、咽乾就是許多人常見的困擾。

徐瑋憶指出，秋天口乾不一定只是「水喝太少」。有些人雖然每天喝很多水，卻還是覺得口渴、嘴巴乾，甚至伴隨喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題，這時候就要觀察自己的生活習慣與身體狀況，而不是一味增加喝水量。

秋季最大的特色之一就是「乾」。徐瑋憶說，夏天炎熱時，很多人容易大量流汗，進入秋天後雖然氣溫下降，但乾燥的環境、冷氣及日常生活中的水分流失，都可能讓口腔與呼吸道黏膜感覺更加乾澀。另，現代人工作忙碌，常常等到口渴才喝水，甚至長時間待在冷氣房、熬夜、喝咖啡或飲酒，這些生活習慣也可能讓口乾的情況更加明顯。

有些人甚至會發現，早上起床時嘴巴特別乾，或是睡覺時習慣用嘴巴呼吸，醒來後喉嚨乾到不舒服。這種情況除了環境乾燥之外，也可能與鼻子不通、睡眠時張口呼吸等因素有關。

一直喝水，為什麼口乾還是沒有改善？徐瑋憶提醒，遇到口乾時，很多人的第一反應就是「多喝水」，適度補充水分當然重要，但如果已經正常喝水，口乾仍然持續，就不要只把問題歸咎於喝水不足。

例如，有些人習慣一次大量灌水，短時間內喝很多，卻沒有改變口乾的感覺。相較之下，日常可以採取「少量、多次」的方式補充水分，讓身體維持比較穩定的水分狀態。此外，應觀察自己是否有長時間喝咖啡、茶、酒精飲品，或經常吃重口味、辛辣、油炸食物。如果發現口乾與這些習慣有明顯關聯，就應該先從生活方式調整。

從中醫角度來看，秋季乾燥容易讓人體出現「津液不足」的表現，因此調理的重點並不是單純大量喝水，而是讓身體維持適當的水分與滋潤狀態。徐瑋憶說，日常飲食可以選擇一些比較清潤、含水分較高的食材，例如梨子、白木耳、山藥、百合等，搭配均衡飲食，減少過度燒烤、油炸及辛辣刺激的食物。

水果雖然適合秋季補充水分，但也不是吃越多越好。尤其本身腸胃比較敏感的人，如果一次吃太多生冷水果，反而可能出現腹脹、腹瀉等問題，因此仍然要依照自己的身體狀況調整。

如果平常容易口乾，又經常熬夜，建議也要從睡眠開始改善。很多人白天靠喝水、吃水果補充，晚上卻長時間熬夜，身體始終處於疲勞狀態，口乾自然容易反覆出現。

徐瑋憶中醫建議，秋季想改善口乾，可以掌握幾個簡單原則。

第一、不要等到口渴才喝水，平常分次補充即可，不需要一次大量飲水。

第二、減少過度刺激的飲食，如果最近口乾、喉嚨乾的情況特別明顯，可以暫時減少辛辣、油炸、燒烤等食物。

第三、注意室內環境。長時間待在冷氣房的人，可以適度增加環境濕度，也要避免冷氣或電風扇長時間直接對著臉吹。

第四、改善睡眠與作息。如果每天都熬夜，即使白天補充大量水分，也不一定能改善乾燥的不適。

第五、觀察是否有其他症狀。如果口乾只是偶爾發生，通常可以先從生活調整開始；但如果口乾持續很久，而且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他身體異常，就不能單純認為只是「秋燥」，應該進一步尋找原因。

秋季養生最重要的不是追求「吃什麼最補」，而是依照自己的身體狀況調整。徐瑋憶說，口乾也一樣，每個人原因不完全相同，有人是環境乾燥，有人是作息不正常，也有人可能與飲食、用藥或其他身體狀況有關。

因此，如果口乾已經持續一段時間，甚至影響到日常生活，建議尋求醫師協助，透過個別狀況判斷原因，再選擇適合自己的調理方式。

徐瑋憶表示，秋天的「燥」不一定要等到身體明顯不舒服才處理，平常把水分補充、飲食、睡眠與生活環境做好調整，就是最簡單也最實際的秋季保養。

精華 FAQ

  • 因為秋季空氣較乾，加上冷氣、張口呼吸、熬夜、咖啡或酒精等因素，都可能讓口腔與呼吸道黏膜更乾燥，不一定只是水喝得不夠。

  • 建議不要等口渴才喝水，改成少量多次補水；同時減少辛辣、油炸、燒烤與過多咖啡酒精，並改善睡眠、避免冷氣直吹，維持室內濕度。

  • 如果口乾持續很久，且合併頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他異常，就不應只歸因於秋燥，應進一步檢查原因。

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