益生菌吃1、2個月沒感覺就該換 醫揭「挑菌3關鍵」不是吃愈多愈好

專家指出，益生菌不是吃愈多愈好，也不是緩解便祕的主要方法。（聯合報系資料照）

益生菌已成為日常保健的熱門選擇，從改善排便、調整體質，到號稱幫助睡眠、情緒管理，各種產品琳瑯滿目。不過，益生菌吃愈多愈好嗎？台灣腸道醫學會秘書長李柏賢提醒，益生菌非「萬靈丹」，不同菌株作用不同，選購時應掌握適用需求、人體研究、抗胃酸保護等關鍵，更不建議一次混吃多個品牌，否則吃了有效，也搞不清楚究竟是哪一款發揮作用。

李柏賢表示，多數補充的益生菌屬於外來菌，通常不會永久定殖於腸道，停止補充一段時間後會逐漸減少、消失。因此，益生菌比較接近持續性的保健概念，而不是「吃一陣子，好菌就永遠住進腸道」。

挑選益生菌第一個重點是「看需求、選菌株」。李柏賢指出，不同益生菌研究的方向不同，有的著重排便，有的針對腹瀉、過敏等問題，不能看到「益生菌」三個字就認為效果都一樣。民眾應先了解自己的需求，再確認產品所含菌株是否具有相對應的研究證據。

第二，要看益生菌的取得研究。李柏賢說，有些產品宣稱可改善焦慮、睡眠或便祕，但相關證據可能僅停留在動物實驗，「老鼠有效，不代表人一定有效」。相較之下，具有人體臨床研究支持的菌株，證據力自然較高。若產品取得衛福部健康食品「小綠人」標章，也代表其特定保健功效經過相關審查。

第三是益生菌能不能「有效通過胃酸」。胃酸具有殺菌能力，部分益生菌若缺乏適當保護，還沒抵達腸道就可能大量失去活性。可注意產品是否具有耐酸特性或包覆技術，有些粉劑會在顆粒外包覆保護層，有些則透過腸溶膠囊達到效果，重點不在粉末、膠囊或其他劑型，而是菌株能否維持活性。

食用方式也有學問。李柏賢提醒，活菌產品應避免搭配過熱的水，以免高溫影響菌株活性。至於粉狀、膠囊或其他劑型，並沒有絕對哪一種最好，可依個人使用習慣及產品特性選擇。

益生菌是不是種類吃愈多愈好？李柏賢並不建議一次買好幾個品牌混著吃，可先選擇符合需求的產品，使用約1至2個月後，觀察症狀或身體感受是否改善。若沒有明顯效果，再考慮更換其他菌株或產品。若一次混吃多款，即使有效，也難以判斷究竟是哪一種產品帶來改變。

李柏賢提醒，部分主打「排便順暢」的產品，效果未必全來自益生菌，有些產品另外添加可能促進排便的成分，吃了很快「有感」，不代表就是益生菌本身發揮效果。益生菌主要仍是日常保健或協助改善部分身體不適，不能取代疾病的正規治療。若有長期便祕、腹瀉、腹痛、血便等問題，應先就醫釐清病因；不知道如何挑選益生菌，也可諮詢醫師或營養師。