偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「三警訊」小心惡性循環

台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，一旦出現「藥越吃越多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐怕已經陷入「藥物過度使用性頭痛」的惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。（123RF）

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

有偏頭痛的民眾，經常在周末補眠後、洗完頭後，甚至一進到冷氣房，就覺太陽穴抽痛、想吐。台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，不是只有單側抽痛或劇痛才算偏頭痛，臨床上中重度的搏動性疼痛、伴隨噁心想吐、怕光怕吵、一動就更痛，都是典型特徵，即便只是頭腦悶脹不舒服，也可能是偏頭痛的早期或輕微發作。

響應9月世界偏頭痛週，台灣年輕病友協會推動「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站，打破病友「頭痛忍忍就過」的迷思。

根據「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease Study， GBD），偏頭痛為全球第二大失能疾病。在台灣，20至40歲女性為偏頭痛大宗，平均每5名就有1人患病。台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶表示，偏頭痛對生活與工作影響甚鉅，卻是經常被忽視的「隱形失能」疾病。

陳韋達提醒，許多民眾習慣自己買止痛藥來吃，但若頻繁服用含咖啡因的複方止痛藥，反而會破壞大腦的自我調節功能，造成神經高度敏感化。一旦出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐已陷入「藥物過度使用性頭痛（Medication Overuse Headache， MOH）」惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。

陳韋達指出，偏頭痛其實是一種遺傳疾病，患者天生大腦較敏感，容易受外在環境與內在壓力刺激。發作時，大腦中的「降鈣素基因相關胜肽 （CGRP）」等發炎物質大量增加，引發神經性發炎與三叉神經血管活化。

誘發偏頭痛的因子往往與生活息息相關，包括氣壓變化、颱風暴雨、夏季冷氣房與室外的劇烈溫差，甚至是洗頭未及時吹乾受涼。上班族可能因為平日作息緊張，一到周末瘋狂補眠、改變咖啡因攝取習慣，造成大腦不穩定，引發常見的「周末頭痛」。

陳韋達建議，應在頭痛發作的1小時內，服用醫師處方急性止痛藥，效果最佳，並提出「123 治療準則」，適時求醫： 1.每周痛1天以上：若每周頭痛1天以上（每月超過 4 天），應尋求神經內科診治。 2.每周吃藥2天以上：若每周需吃2天以上止痛藥，代表病情有慢性化風險。 3.預防偏頭痛3招：規律運動、壓力管理，以及積極配合「預防性藥物治療」。

陳韋達指出，預防性治療除了傳統口服藥與肉毒桿菌素注射外，目前已有精準標靶治療，能從源頭阻斷CGRP作用。若患者能藉由「頭痛日記」詳細記載發作頻率、疼痛程度及誘發因子，也能提供神經內科或頭痛專科醫師參考，找出精準治療方式。

台灣年輕病友協會「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站已正式上線，整合全方位的偏頭痛知識、自我檢測工具，更與台灣頭痛學會合作建置「頭痛診療推薦醫師名單」。網址：https://migraine.typassn.org/