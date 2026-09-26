我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近170萬磅糖品自主召回 Target等多家品牌涉小麥汙染風險

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「三警訊」小心惡性循環

記者沈沛育／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，一旦出現「藥越吃越多且藥效變短」、「未發作就預先...
台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，一旦出現「藥越吃越多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐怕已經陷入「藥物過度使用性頭痛」的惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。（123RF）

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

有偏頭痛的民眾，經常在周末補眠後、洗完頭後，甚至一進到冷氣房，就覺太陽穴抽痛、想吐。台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，不是只有單側抽痛或劇痛才算偏頭痛，臨床上中重度的搏動性疼痛、伴隨噁心想吐、怕光怕吵、一動就更痛，都是典型特徵，即便只是頭腦悶脹不舒服，也可能是偏頭痛的早期或輕微發作。

響應9月世界偏頭痛週，台灣年輕病友協會推動「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站，打破病友「頭痛忍忍就過」的迷思。

根據「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease Study， GBD），偏頭痛為全球第二大失能疾病。在台灣，20至40歲女性為偏頭痛大宗，平均每5名就有1人患病。台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶表示，偏頭痛對生活與工作影響甚鉅，卻是經常被忽視的「隱形失能」疾病。

陳韋達提醒，許多民眾習慣自己買止痛藥來吃，但若頻繁服用含咖啡因的複方止痛藥，反而會破壞大腦的自我調節功能，造成神經高度敏感化。一旦出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐已陷入「藥物過度使用性頭痛（Medication Overuse Headache， MOH）」惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。

陳韋達指出，偏頭痛其實是一種遺傳疾病，患者天生大腦較敏感，容易受外在環境與內在壓力刺激。發作時，大腦中的「降鈣素基因相關胜肽 （CGRP）」等發炎物質大量增加，引發神經性發炎與三叉神經血管活化。

誘發偏頭痛的因子往往與生活息息相關，包括氣壓變化、颱風暴雨、夏季冷氣房與室外的劇烈溫差，甚至是洗頭未及時吹乾受涼。上班族可能因為平日作息緊張，一到周末瘋狂補眠、改變咖啡因攝取習慣，造成大腦不穩定，引發常見的「周末頭痛」。

陳韋達建議，應在頭痛發作的1小時內，服用醫師處方急性止痛藥，效果最佳，並提出「123 治療準則」，適時求醫：

1.每周痛1天以上：若每周頭痛1天以上（每月超過 4 天），應尋求神經內科診治。

2.每周吃藥2天以上：若每周需吃2天以上止痛藥，代表病情有慢性化風險。

3.預防偏頭痛3招：規律運動、壓力管理，以及積極配合「預防性藥物治療」。

陳韋達指出，預防性治療除了傳統口服藥與肉毒桿菌素注射外，目前已有精準標靶治療，能從源頭阻斷CGRP作用。若患者能藉由「頭痛日記」詳細記載發作頻率、疼痛程度及誘發因子，也能提供神經內科或頭痛專科醫師參考，找出精準治療方式。

台灣年輕病友協會「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站已正式上線，整合全方位的偏頭痛知識、自我檢測工具，更與台灣頭痛學會合作建置「頭痛診療推薦醫師名單」。網址：https://migraine.typassn.org/

精華 FAQ

  • 除了單側劇痛，偏頭痛也常出現中重度搏動痛、噁心想吐、怕光怕吵、活動後更痛，甚至只是悶脹不適，都可能是發作前期或輕微型態。

  • 若出現藥愈吃愈多、藥效卻變短，或還沒發作就先吃藥，以及只有特定品牌才有效等情況，可能已陷入藥物過度使用性頭痛，應盡快就醫。

  • 發作後1小時內使用醫師處方急性止痛藥效果較佳；若每周痛1天以上或每周吃藥2天以上，應看神經內科，並配合運動、壓力管理與預防性治療。

上一則

低蛋白足夠熱量 延緩腎功能衰退 營養師提6大原則

延伸閱讀

頭痛別只靠止痛藥 寫日記助診斷 超過這些天數須快就醫

頭痛別只靠止痛藥 寫日記助診斷 超過這些天數須快就醫
別忽視疼痛警報 吃止痛藥壓症狀 恐掩「致命疾病」

別忽視疼痛警報 吃止痛藥壓症狀 恐掩「致命疾病」
愈想睡愈清醒 白天累翻晚上睡不著 醫師揭失眠關鍵：大腦「過度清醒」

愈想睡愈清醒 白天累翻晚上睡不著 醫師揭失眠關鍵：大腦「過度清醒」
中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累

中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累

熱門新聞

一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

2026-09-22 20:22
醫師提醒，含高鈉與精製糖的超加工食品，恐大大增加身體負擔；示意圖。（123RF）

天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」影響專注力

2026-09-21 04:39
營養師提醒，刻意減少食量，甚至直接不吃飯，這樣做不一定有利於血糖控制；示意圖。(圖／123RF)

吃得少血糖反升高？醫師揭長者常見血糖NG行為

2026-09-21 02:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（圖/123RF）

酪梨不是水果？營養師揭「吃錯恐爆熱量」 這種吃法最容易踩雷

2026-09-23 02:00
營養師劉雅惠提醒，含糖飲料、炸物跟甜點蛋糕，對血糖、心血管的危害很深。 圖／AI生成

40歲男天天吃同套美食 驚見「視網膜微血管全爆」險失明

2026-09-18 14:10

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了