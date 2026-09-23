中秋節大吃大喝 牙醫揭3大護牙策略 避免讓牙齒一直「泡在酸水裡」

中秋烤肉不可少，牙醫師提醒，當心碎骨、軟骨傷牙，也要多喝白開水減少食物殘留。（123RF）

中秋連假親友團聚，烤肉、月餅、蛋黃酥輪番上桌，再配上汽水、手搖飲，聚餐從傍晚一路吃到深夜。牙醫師陳育德提醒，長時間吃喝不僅容易讓食物殘渣堆積，增加蛀牙風險，對於補過牙、配戴傳統牙套或隱形牙套的民眾，更可能造成牙齒受損、矯正裝置脫落，甚至影響矯正進度。掌握「小心咀嚼、適時清潔、正確配戴牙套」3大策略，才能吃得盡興又不傷牙。

第一招：烤肉別只顧大口吃 當心碎骨、軟骨傷牙

陳育德指出，烤肉常見的碎骨、軟骨，以及堅果、黏性較高的甜點，都可能暗藏牙齒受損風險。尤其曾經補牙、牙齒狀況不佳，或正在配戴傳統牙套的民眾，更應留意，以免咬到硬物造成牙齒損傷，或讓矯正裝置鬆脫。護牙的重點在於放慢進食速度、仔細咀嚼，避免一時貪快，讓原本開心的聚餐變成牙科急診。

第二招：飲料一杯接一杯 穿插白開水減少殘留

烤肉口味較重，許多人習慣搭配汽水、手搖飲解膩，可能喝下好幾杯。陳育德建議，應適時穿插白開水，並利用空檔漱口，減少飲料與食物殘留。隱形牙套族尤其要注意，除了白開水，喝其他飲品前都建議先取下牙套。若戴著牙套喝含糖飲料，糖分容易滯留在牙套與牙齒之間，增加蛀牙風險。而無糖茶或黑咖啡，也可能使透明牙套染色，讓原本不易察覺的牙套變得顯眼。

第三招：把握聊天空檔清牙縫 牙套別摘了就忘記戴

不少人家族烤肉從下午5時一路聚到凌晨，或是跑好幾攤，陳育德表示，應利用「中場休息」時間清潔牙齒。尤其肉類、金針菇容易卡在牙縫，建議趁暫停進食時漱口、使用牙線，及早清除食物殘渣，減少長時間堆積造成的蛀牙風險，也能避免卡牙不適。

另外，隱形牙套族最容易忽略的問題，就是聚餐時摘下牙套，卻忘記戴回。陳育德提醒，若一天少戴8至10小時，可能使矯正進度落後，後續甚至需要延長該副牙套的配戴天數。陳育德提醒，節慶聚餐應避免「一直吃」，讓牙齒一直泡在酸水裡，提高蛀牙風險，也影響牙齒矯正的進度。