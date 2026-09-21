天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」影響專注力

醫師提醒，含高鈉與精製糖的超加工食品，恐大大增加身體負擔；示意圖。（123RF）

開會容易分心、工作效率下降，甚至常覺得腦袋不靈光，是年紀大了或睡眠不足嗎？醫師提醒，問題可能出在每天吃進肚子的食物。澳洲 最新研究發現，超加工食品攝取愈多，專注力表現愈差，即使平時有吃蔬果、遵循健康飲食原則，含高鈉與精製糖的超加工食品仍大大增加身體負擔。

台灣聯欣診所院長顏佐樺表示，門診經常遇到40多歲的中生代主管或稍長的熟齡族群抱怨，開會時難以集中精神、思緒不如以往清晰。除了睡眠、壓力及老化因素，日常飲食也可能是影響大腦認知功能的重要環節。

現代人生活忙碌，超商微波便當、加工肉品、含糖飲料及包裝零食，成為不少上班族的日常選擇。顏佐樺說，這些經過多道工業程序製成、含有高度精製原料或多種添加物的食品，被稱為「超加工食品」，過去已有研究發現，其攝取量與心血管疾病 、第二型糖尿病及肥胖等健康問題具有關聯。

今年4月發表於「阿茲海默症與失智症：診斷、評估及疾病監測」期刊的研究，進一步將焦點轉向大腦。澳洲莫納什大學研究團隊分析2192名40至70歲、未罹患失智症的成年人，透過飲食問卷及認知測驗，探討超加工食品攝取量與專注力、記憶力及失智風險指標的關係。

結果發現，飲食中超加工食品的重量占比每增加10個百分點，專注力測驗分數平均下降0.05分。攝取量最高的族群，專注力表現也明顯較差。不過，研究並未發現超加工食品攝取量與記憶力有顯著關聯。

顏佐樺指出，超加工食品可能透過多重途徑影響大腦健康，這類食品缺乏天然膳食纖維，且含有較多精製碳水化合物，可能造成血糖波動，增加胰島素阻抗風險。部分食品添加物也可能影響腸道菌相，進而透過連結腸道與大腦的「腸腦軸」，影響神經系統運作。

臨床觀察，經常攝取超加工食品的人，也較容易同時出現高血壓、高膽固醇、肥胖等健康問題，這些都是已知與失智風險相關的因素。另外，澳洲研究團隊將整體飲食品質納入分析後，超加工食品攝取量與專注力下降的關聯仍然存在。

顏佐樺提醒，當發現自己最近容易分心、思緒不集中時，除了檢視睡眠與生活壓力，不妨重新盤點每天的飲食，減少含糖飲料、加工肉品及包裝零食，增加天然、少加工食物的比例，從日常餐桌開始照顧大腦健康。