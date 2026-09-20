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腎臟「罷工」恐連累腸道 醫揭慢性腎病「腸腎軸」惡性循環

記者萬于甄／台南即時報導
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安南醫院腎臟科醫師葉尚恩（右）指出，腎功能下降與腸道菌叢失衡可能相互影響，造成尿...
安南醫院腎臟科醫師葉尚恩（右）指出，腎功能下降與腸道菌叢失衡可能相互影響，造成尿毒素累積及全身發炎，進一步增加腎臟負擔，呼籲民眾重視腎臟與腸道健康的雙向關係。（安南醫院提供）

腎臟功能一旦下降，不只影響排尿及代謝廢物，連腸道菌叢也可能跟著失衡。台灣安南醫院腎臟科醫師葉尚恩指出，慢性腎臟病與腸道菌叢存在「腸腎軸」雙向影響，腎功能變差可能讓尿毒素累積、腸道環境惡化，反過來又增加腎臟負擔，形成惡性循環。

葉尚恩表示，腸道內有數以兆計的細菌，不同菌群利用的營養來源不同，有些偏好膳食纖維等醣類，可產生有利腸道健康的代謝物；另一些菌群則較容易利用蛋白質發酵，產生尿毒素前驅物。當腎功能下降，尿毒素排除能力降低，加上腸道菌叢失衡，就可能形成「腎臟排不掉、腸道又製造更多」的狀況。

他指出，尿毒素累積可能影響腸道屏障，進一步引發全身慢性發炎及代謝環境惡化，增加腎臟負擔，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握適度限制蛋白質、增加植物性食物比例兩大原則；但蛋白質並非越少越好，過度限制可能造成營養不良及肌少症，應依腎臟病分期及營養狀況，在醫師、營養師指導下調整。

葉尚恩表示，部分治療也可從腸腎軸著手，例如酮酸胺基酸製劑可減少尿毒素生成，腸道吸附劑則可吸附部分尿毒素前驅物；益生菌可協助調整腸道菌叢，但是否能實質延緩腎功能惡化，仍待更多研究證實。

他提醒，顧腸道是護腎的一環，不能取代正規治療，慢性腎臟病患者仍應控制血壓、血糖及蛋白尿，依病況接受治療，搭配飲食及腸道照護，才能減輕腎臟負擔。

精華 FAQ

  • 腸腎軸是指腎臟與腸道菌叢之間的雙向影響關係。腎功能變差會讓尿毒素更難排出，腸道環境也可能惡化；而腸道失衡又會增加尿毒素與發炎，進一步加重腎臟負擔。

  • 當腎臟排除尿毒素的能力下降，尿毒素容易在體內累積，並影響腸道屏障與菌叢平衡。部分細菌還會產生更多尿毒素前驅物，造成全身慢性發炎，讓腎臟負擔持續增加。

  • 醫師建議適度限制蛋白質、提高植物性食物比例，但不能過度少吃，以免營養不良或肌少症；同時仍要控制血壓、血糖與蛋白尿，並依病況接受正規治療與營養指導。

罷工 腎臟病

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