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骨質疏鬆會耳鳴？ 醫：全身性骨質與結構退化警訊

記者謝進盛／台南即時報導
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衛福部新營醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志表示，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症存在著密不可...
衛福部新營醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志表示，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症存在著密不可分潛在關聯，往往是身體發出結構性老化警訊。（記者謝進盛／翻攝）

不少中高齡者為長期不明原因下背痛及骨骼痠痛所苦，還會聽見「噗通、噗通...」跟心跳一樣血流聲生，醫師表示，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症存在著密不可分潛在關聯，往往是身體發出結構性老化警訊，應速求診。

台灣衛福部新營醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志說明，正常狀況下，兩側椎動脈內強力的搏動性血流，會被周圍硬骨、軟骨、韌帶及肌肉所吸收。另外，人體聽覺與平衡系統深藏於頭部結構中堅硬的顳骨中，顳骨會阻止旁邊靜脈竇的搏動性血流傳進中耳及內耳。

而當全身出現骨質疏鬆或骨密度低下（Osteopenia，T值介於 -1.0 至 -2.5 之間；若低於 -2.5 則達骨質疏鬆症標準）時，

所有硬骨結構，都會出現程度不一脫鈣，進而影響內部錯綜複雜的支持性微細骨樑，骨頭會變稀酥且較「脆」，難以緩衝鄰近動脈或靜脈的血流搏動，震動波傳進顳骨，震動聽小骨，傳進內耳，產生搏動性耳鳴。

陳建志指出，這種耳鳴，不僅患者聽得見，當醫師把聽診器貼在患者外耳道口時，連醫師也會聽見，相當特殊。

陳建志說，從臨床醫學及個人經驗角度來看，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症間其實存在著密不可分潛在關聯，當骨密度T分數（T-score）惡化至 -2.0 甚至 -2.5 以下時，往往是身體發出結構性老化警訊。

他指出，骨質酥鬆患者血中鈣濃度與常人無異，單靠檢驗血鈣濃度難以診斷，應當要定期接受骨密度檢測（DXA）與骨折風險評估（如 FRAX），早期發現、早期介入骨鬆治療，例如補充鈣質、維生素D或接受適當抗骨鬆藥物，還要有要規律的運動，如跑步、登山、爬山、爬樓梯、打球等等 (游泳除外)，才能維護心血管與骨骼健康，避免肌少症與頻頻骨折。

陳建志表示，若中老年民眾，若出現不明搏動性耳鳴時，切莫以為只是「自律神經失調」或老化所致，建議尋求具備專業經驗耳鼻喉科或神經耳科醫師進行完整聽力與結構評估，不僅要接受核磁共振檢查，排除血管病變，最好也同時接受X光及骨密度檢查。

精華 FAQ

  • 因為骨質疏鬆會讓硬骨結構脫鈣、變薄且支撐力下降，原本可被骨骼吸收的血流搏動更容易傳到顳骨與內耳，因而出現像心跳一樣的耳鳴聲。

  • 醫師建議接受耳鼻喉或神經耳科評估，包含聽力與結構檢查、核磁共振以排除血管病變，並同時做X光、骨密度DXA與骨折風險評估。

  • 除了補充鈣質與維生素D、必要時使用抗骨鬆藥物外，也要規律負重運動，如跑步、登山、爬樓梯或打球，以維持骨骼與心血管健康。

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