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妙齡女一天洗頭數次竟破皮流血 醫揭洗髮精3大使用陷阱

記者廖靜清／台北即時報導
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洗頭的頻率過度或不足，都會傷頭皮，應適膚質去挑選合適的洗髮精；示意圖。（123R...
洗頭的頻率過度或不足，都會傷頭皮，應適膚質去挑選合適的洗髮精；示意圖。（123RF）

頭皮出油、發癢、頭皮屑增多，許多人第一個反應就是「洗得不夠乾淨」，甚至跟風購買強效去屑洗髮精，沒想到愈洗愈糟。一名年輕上班族女性因換季頭皮搔癢、出油及頭皮屑增多，自行購買網路推薦的強效去屑控油產品，一天洗頭多達數次，短短幾天後，頭皮不僅沒有改善，反而刺痛、破皮，甚至滲出組織液及出血，嚇得趕緊就醫。

收治個案的皮膚科醫師胡怡萱指出，類似情況在診間並不少見，民眾常誤以為頭皮出油就是清潔不足，頻繁洗頭或使用清潔力過強的產品，反而洗去過多保護性油脂，破壞頭皮屏障，使乾癢、刺痛與發炎問題更加嚴重。

胡怡萱表示，台灣氣候潮濕悶熱，加上長時間戴帽子、安全帽，容易讓頭皮悶熱不適。診間常見五大頭皮困擾，包括皮脂分泌旺盛、毛囊炎、頭皮屑、異味搔癢及濕疹，但成因各不相同，並非單靠加強清潔就能解決。

藥用洗髮精不是天天洗才有效，選錯成分反而傷頭皮。 胡怡萱解析，市售洗護產品大致可依功能分為三類，使用時機各有不同。第一類是治療型產品，例如含酮康唑（Ketoconazole）的洗髮精，具有抗黴菌作用，可用於治療部分頭皮屑及脂漏性皮膚炎，這類產品應依醫師建議或產品標示使用，並非洗得愈頻繁愈有效。

第二類是修護保濕型產品，例如添加菸鹼醯胺（維生素B3）、泛醇（維生素B5）或神經醯胺等成分，可作為乾燥、敏弱型頭皮的日常養護選擇。不過，不能只看添加了哪些保養成分，還必須留意整體配方及清潔力。

第三類是含酸類成分的產品，例如水楊酸，可協助去除老廢角質，適合部分油脂分泌旺盛、角質堆積的頭皮。但若已經出現紅腫、脫皮或破損，應暫停使用水楊酸、果酸及杏仁酸等去角質產品，避免刺激加劇。

胡怡萱提醒，油性頭皮可以依出油情況適度清潔，不必刻意忍著不洗。乾性、敏弱型頭皮則應優先選擇溫和洗劑。若洗髮精本身清潔力強，又添加多種去角質成分，可能使頭皮更加乾澀、緊繃，甚至刺痛。

該如何判斷洗髮精是否適合自己？胡怡萱提出四項觀察指標：洗後頭皮不緊繃、不刺癢，吹乾後髮根自然蓬鬆有光澤，以及洗後數小時內沒有異常快速出油。若使用後持續不適，就應重新檢視清潔方式與產品選擇。

頭皮屑、紅癢不一定只是清潔問題，也可能是脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎或乾癬。胡怡萱強調，若出現厚重脫屑、疼痛、滲液或異常落髮，應盡速就醫，由皮膚科醫師鑑別診斷，切勿一味更換洗髮精，以免延誤治療。

精華 FAQ

  • 因為過度清潔會洗去頭皮保護性油脂，破壞屏障後更容易乾癢、刺痛與發炎；若再搭配清潔力過強的產品，症狀可能加重。

  • 治療型如酮康唑可用於部分頭皮屑與脂漏性皮膚炎；保濕修護型適合乾燥敏弱頭皮；含水楊酸等酸類則較適合油脂旺盛、角質堆積者。

  • 若出現厚重脫屑、疼痛、滲液、破皮、異常落髮或持續紅癢，就可能不只是清潔問題，應盡快看皮膚科，排除脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎或乾癬。

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