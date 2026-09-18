骨質疏鬆也會耳鳴？ 小心搏動性耳鳴成「全身性骨質與結構退化」警訊

骨質疏鬆也會耳鳴？小心搏動性耳鳴成為「全身性骨質與結構退化」警訊。（陳建志提供）

聽過骨質疏鬆也會耳鳴嗎？搏動性耳鳴有可能是「全身性骨質與結構退化」警訊。

台灣衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師陳建志指出，許多中高齡民眾長期不明原因下背痛及骨骼痠痛，還會聽見「噗通、噗通...」跟心跳一樣的血流聲聲，以為只是單純「耳朵老化」與「筋骨痠痛」。

陳建志表示，從臨床醫學及他個人經驗看，搏動性耳鳴與骨質疏鬆症之間其實存在密不可分潛在關聯，當骨密度T分數（T-score）惡化至-2.0甚至-2.5以下時，往往是身體發出結構性老化警訊。

陳建志說，根據解剖，兩側椎動脈離開鎖骨下動脈後，走在兩側頸椎側孔內，向上延伸通過顱底，進入顱內，匯合成基底動脈。正常狀況下，兩側椎動脈內強力搏動性血流，會被周圍硬骨、軟骨、韌帶及肌肉吸收。另人體聽覺與平衡系統深藏頭部結構中堅硬的顳骨中，顳骨會阻止旁邊靜脈竇的搏動性血流傳進中耳及內耳。

而當全身出現骨質疏鬆或骨密度低時（T值介於-1.0至-2.5之間；若低於-2.5則達骨質疏鬆症標準），所有的硬骨結構，都會出現程度不一脫鈣，進而影響內部錯綜複雜的支持性微細骨梁，骨頭會變得稀酥且較「脆」，難以緩衝鄰近動脈或靜脈的血流搏動，震動波傳進顳骨，震動聽小骨，傳進內耳，產生搏動性的耳鳴。這種耳鳴，不僅患者聽得見，當醫師把聽診器貼在患者外耳道口時，連醫師也會聽見，是相當特殊徵狀。

陳建志請民眾注意，骨質酥鬆患者血中鈣濃度與常人無異，單靠檢驗血鈣濃度難以診斷，應當要定期接受骨密度檢測（DXA）與骨折風險評估（如 FRAX）。早期發現、早期介入骨鬆治療，例如補充鈣質、維生素D或接受適當抗骨鬆藥物，還要有要規律的「抵抗重力」運動，例如跑步、登山、爬山、爬樓梯、打球等（游泳除外），才能維護心血管與骨骼健康，避免肌少症與頻頻骨折，提升晚年生活品質。

陳建志說，中老年民眾若出現不明的搏動性耳鳴時，切莫以為只是「自律神經失調」或老化，建議尋求具備專業經驗的耳鼻喉科或神經耳科醫師進行完整的聽力與結構評估，不僅要接受核磁共振檢查，排除血管病變，最好也能同時接受X光及骨密度檢查，「要當心不起眼的病症，魔鬼就藏在細節裡。」