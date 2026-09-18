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失智不只忘東忘西 還會妄想、情緒改變 醫籲別拖到中重度才就醫

記者陳雨鑫／台北即時報導
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基隆長庚與基隆市警察局合作辦理「指紋捺印」活動，協助失智症患者建立身分辨識資料，...
基隆長庚與基隆市警察局合作辦理「指紋捺印」活動，協助失智症患者建立身分辨識資料，強化失智者防走失和尋回機會。（基隆長庚提供）

「媽媽最近常忘記關瓦斯，還一直說東西被偷了，怎麼勸都不願就醫。」台灣基隆長庚醫院失智共同照護中心、腦神經內科主治醫師黃雯怡表示，失智症初期可能只是記憶力變差，但隨著病程發展，也可能出現妄想、情緒改變及生活功能退化等情形。家屬若發現長輩出現異常，卻抗拒就醫，可先與醫療人員討論適合的就醫及檢查方式，避免延誤診斷。

黃雯怡指出，當長輩個性、情緒改變或生活功能逐漸退化，並非所有家屬第一時間都會聯想到失智症，有時甚至誤以為只是年紀大了、變得「老番癲」。但若一路拖到中重度失智，不僅患者生活功能明顯下降，也會增加家屬照顧負擔；若能及早找出原因，家屬也更有機會提早規畫合適的治療與照護方式。

為提升失智症診斷工具，基隆長庚核子醫學科今年引進基隆市第一台新型正子電腦斷層，可依臨床需求搭配不同正子藥劑，提供腦部功能及病理變化資訊。其中，類澱粉蛋白正子造影（Amyloid PET）可協助觀察腦內類澱粉蛋白沉積，作為阿茲海默症診斷的重要參考。

基隆長庚核子醫學科主治醫師鄭乃銘表示，失智症病因複雜，影像檢查可提供臨床症狀以外的重要線索，幫助醫師進行更完整的判斷。不過，並非所有失智症患者都需要接受正子檢查，仍須由醫師依患者症狀及個別病況評估。

適逢9月21日國際失智症日，黃雯怡提醒，「失智不是正常老化」，愈早發現、愈早介入，愈能掌握後續治療與照護契機。基隆長庚承接基隆市失智共同照護計畫，自2019年成立失智共同照護中心以來，累計服務逾3700人、轉介逾1500人次；在基隆市4間失智共照中心中，基隆長庚服務量歷年居冠，2025年服務440人，約占全市九成。

黃雯怡表示，失智照護也不能只停留在醫院，基隆長庚目前與社區合作，將照護資源從醫院延伸至社區，協助患者及家庭持續獲得支持。民眾平時則可透過規律運動、均衡飲食、維持社交活動，以及控制血壓、血糖、血脂等慢性疾病維護腦部健康，降低失智風險；若發現長輩記憶、情緒或生活功能出現明顯變化，也應提高警覺、及早就醫評估。

基隆長庚今年引進全基隆市第一台正子電腦斷層。（基隆長庚提供）
基隆長庚今年引進全基隆市第一台正子電腦斷層。（基隆長庚提供）

精華 FAQ

  • 失智症初期除了健忘，還可能逐漸出現妄想、情緒起伏、個性改變，以及日常生活功能下降，例如忘記關瓦斯、懷疑東西被偷等。

  • 若拖到中重度失智，患者生活能力會明顯下降，照顧負擔也會增加；及早診斷可提早規畫治療、照護方式，並找出造成異常的真正原因。

  • 新型正子電腦斷層可依需求搭配不同藥劑，提供腦部功能與病理變化資訊；其中類澱粉蛋白正子造影能觀察沉積情形，作為阿茲海默症的重要參考。

阿茲海默症

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