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吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

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吃中藥＝傷腎？ 中醫師破迷思：真正危險的是「這種吃法」

記者陳雨鑫／台北即時報導
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許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依...
許多人對於吃中藥會傷腎，長期存有著迷思，北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，未依照醫囑服用來路不明的藥物，反而才是傷腎的行為。（聯合報系資料照）

「吃中藥會傷腎」是不少民眾根深蒂固的印象，尤其腎功能不佳、出現蛋白尿的患者，更常擔心中藥吃下肚反而加速洗腎。台灣北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，中藥不能直接與「傷腎」畫上等號，腎功能不佳的患者，使用中藥需經醫師評估，只要依照醫囑服用合適藥物，不會增加腎臟負擔，要注意的是不應自行服用來路不明的藥物。

蘇柏璇說，過去部分含「馬兜鈴酸」的中藥材確實具有腎毒性，因此讓不少民眾留下「中藥傷腎」的印象，包括關木通、青木香、馬兜鈴、廣防己、天仙藤等，但這類藥材早已停用。民眾真正應該避免的是來路不明的藥物、偏方，或未經專業醫療人員評估就長期自行服藥。

事實上，影響腎臟的並非只有中藥。蘇柏璇說，包括部分抗生素等西藥也可能引起蛋白尿，停藥後通常會改善；若大量或不當使用非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），也可能造成腎臟傷害。因此，與其單純將藥物分成「中藥安全或危險」、「西藥安全或危險」，更重要的是藥物本身特性、劑量、使用時間，以及患者原本的腎功能狀況。

蘇柏璇表示，蛋白尿代表尿液中出現異常蛋白質，可能與腎絲球、腎小管等不同部位病變有關，也可能受到高血壓或其他全身性疾病影響。若蛋白尿持續存在，可能與後續腎功能惡化有關，因此不能只想著吃什麼藥，可以把蛋白尿降下來，而應先找出真正病因。

不過，出現蛋白尿也不代表腎臟一定已經發生不可逆傷害。發燒、劇烈運動、壓力、懷孕或姿勢改變等，都可能造成暫時性蛋白尿，這類情況通常較少造成後續腎功能損傷；若是持續性或大量蛋白尿，則需要進一步檢查。以每天尿蛋白量而言，若超過3.5公克，通常較需注意腎絲球相關疾病；腎小管、腎間質病變或高血壓等全身性疾病造成的蛋白尿，則通常低於每天2公克。

蘇柏璇表示，確定蛋白尿病因後，治療仍應針對原有疾病著手，例如高血壓患者應妥善控制血壓，部分患者可經醫師評估使用相關藥物改善蛋白尿及保護腎功能，並搭配低鹽飲食等生活調整，切勿因為擔心藥物「傷腎」而自行停藥或增減藥量。

至於中醫治療，若患者蛋白尿同時伴隨水腫、血尿、高血壓或腎功能異常，會先以改善整體病況為主，當疾病獲得控制後，蛋白尿也可能隨之改善；若其他症狀已穩定、蛋白尿仍持續存在，則會依患者整體狀況辨證治療。

蘇柏璇表示，中醫臨床可能依不同狀況採取補腎固澀、補氣祛風固表、清熱利濕或活血化瘀利水等治療方向。部分相關中藥的現代藥理研究，也著眼於抗發炎、免疫調節及改善微循環等作用，不過實際使用何種藥材、劑量及療程，仍應由專業醫師依患者狀況判斷，不能自行照著藥方抓藥服用。

精華 FAQ

  • 主要是過去部分含馬兜鈴酸的中藥材確有腎毒性，讓人留下負面印象；但這類藥材已停用，現今更該警惕的是來源不明、未經評估就長期自行服用的藥物。

  • 可以，但必須先由醫師評估腎功能與病情，再選擇合適藥物並按醫囑使用。只要用藥正確，通常不會增加腎臟負擔，重點是不要自行抓藥或亂加減劑量。

  • 不一定。發燒、劇烈運動、壓力、懷孕或姿勢改變都可能造成暫時性蛋白尿；若持續或大量出現，才需進一步檢查病因，並針對高血壓等原發問題治療。

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