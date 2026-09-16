整天只喝茶不碰白開水恐傷腎？ 醫揭關鍵：最怕1種極端喝法

腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量。（123RF）

早上綠茶、下午烏龍茶，口渴再來一壺高山茶，有些愛茶族幾乎整天「以茶代水」，甚至一口白開水都不喝。網路流傳「茶有利尿作用，喝500毫升可能排出600毫升水」、「長期只喝茶恐造成腎衰竭」，讓不少人擔心喝茶傷腎。腎臟科醫師洪永祥提醒，適量、正常濃度的茶仍可算進每日液體攝取，真正要小心的是「長期、大量、濃茶」的極端喝法。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，茶含有咖啡因，確實具有輕微利尿作用，但不代表「喝多少、尿得更多」。研究顯示，一般份量茶飲所含的咖啡因，通常不至於造成明顯脫水；經常喝茶或咖啡的人，身體也會逐漸產生耐受性。網路流傳的「喝500毫升茶會排出600毫升水」並沒有充分科學依據，正常飲茶所攝取的水分仍具有補充體液效果。

洪永祥提醒，這不代表茶可以毫無節制地喝，而是需要注意「草酸」。茶葉含有草酸，尤其部分紅茶的草酸含量較高。國際醫學期刊「新英格蘭醫學雜誌」曾報告一名56歲男子，每天喝16杯、每杯約240毫升的冰紅茶，相當於一天接近4公升。

這名男子因腎功能快速惡化就醫，肌酸酐升高至每分升4.5毫克，腎臟切片發現大量草酸鈣結晶及腎間質發炎，最後甚至因尿毒症狀接受透析。醫師研判，極大量紅茶造成的高草酸攝取，是導致「草酸性腎病變」的重要原因。

洪永祥指出，民眾也不必因此「聞茶色變」。目前大型研究並沒有證實一般人適量喝茶會增加腎結石，部分研究反而發現，喝茶者的腎結石風險可能較低，其中又以綠茶較為明顯。關鍵仍在飲用量、茶種、濃度以及個人是否有結石或腎臟疾病等風險因素。

除了草酸，喝茶亦要注意咖啡因。大量濃茶可能讓咖啡因攝取過多，除了增加排尿，也可能帶來心悸、手抖、焦慮及睡眠障礙。尤其在大量流汗、天氣炎熱、發燒或水分攝取不足時，更不能把濃茶當成唯一補水來源。

至於「腎臟一定需要純水才能排毒」也不是精確的醫學說法，人體需要的是足夠的水分維持血液循環及腎臟正常運作，水分來源並非只有白開水；茶、湯品及食物中的水分都可納入。不過白開水不含糖、熱量及咖啡因，仍是最單純、最適合作為日常主要補水來源的飲品。

洪永祥提醒，愛喝茶不必戒茶，也不必硬性遵守「喝一杯茶一定配一杯水」的1：1公式。比較實際的護腎原則是避免把茶泡得過濃、不要長期大量飲用，保留白開水作為主要補水來源。若本身曾有草酸鈣結石、慢性腎臟病，或醫師曾要求限制水分、鉀或磷攝取，更應依個人病況調整飲水與飲茶量。