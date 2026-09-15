莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙

樂天桃猿投手莊昕諺昨對戰台鋼雄鷹於比賽中遭強勁平飛球直擊臉部倒地，據了解，有牙齒被打斷情況。（聯合報系資料照）

樂天桃猿投手莊昕諺昨（14日）對戰台鋼雄鷹於比賽中，遭強勁平飛球直擊臉部倒地，據悉，莊昕諺的牙齒因此被打斷。執業牙醫師林敬修說，牙齒外傷後能否保住牙齒，關鍵在於受傷程度及處置時間，若整顆牙齒連同牙根脫落，應於30分鐘內送醫，還有機會可挽救，若是整顆牙齒碎裂，就只能選擇植牙，建議選手佩戴牙套保護牙齒。

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊昨晚交手，8局下雄鷹打者王博玄敲出強勁平飛球，直擊猿隊投手莊昕諺的頭部。莊昕諺當場倒地畫面怵目驚心，據瞭解，莊的牙齒因此斷裂。莊昕諺昨深夜透過IG限時動態向球迷報平安，留言寫著「大家不用擔心我，我會沒事的。」

林敬修說，牙齒遭到撞擊後，首先要確認斷裂程度。如果只是部分斷裂，且牙根仍可保留，僅是牙髓外露，可以進一步接受根管治療，若牙根狀況穩定後，再視情況製作根釘及假牙，以恢復牙齒功能與外觀。

林敬修說，假若是被打到整顆牙齒連根掉下，應先保持牙齒清潔，並放置於生理食鹽水中保存，接著盡速送醫，最好在30分鐘內接受處置，拖延時間愈久，重新植回後的成功率也會持續下降。

不過，並非所有牙齒外傷都能保留。林敬修指出，如果牙齒受到嚴重撞擊後碎裂成非常細小的碎片，或斷裂位置過深，導致留在骨頭中的牙齒結構過少，通常就難以保留，後續可能只能考慮植牙或傳統假牙等治療方式。

至於哪些牙齒最容易因運動傷害受損，林敬修表示，臨床上最常見的牙齒外傷通常是門牙，主要是因為門牙位於口腔前方，遭受正面撞擊的機率較高，受撞擊後可能只是牙齒部分斷裂，也可能因撞擊力道過大導致整顆牙齒脫落。

林敬修表示，牙齒修復並沒有固定時間，仍須視受傷嚴重程度及後續治療項目及個人恢復狀況而定。他建議，最直接有效的方式就是配戴運動牙套，尤其橄欖球、拳擊等碰撞風險較高的運動，選手通常會在比賽或訓練時配戴牙套，透過保護裝置降低牙齒受到直接撞擊的風險。

林敬修提醒，牙齒健康並不是靠補充鈣質或保健食品，就能避免遭受強力撞擊時斷裂，面對球類、拳擊等可能產生高速碰撞的運動，實際的防護仍應從運動牙套著手。