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用眼過度易患飛蚊症 1成伴隨視網膜破洞或出血需即時就醫

記者潘奕言／屏東即時報導
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大仁科技大學教授洪啟庭指出，約9成的飛蚊症屬無害的自然退化，口服一定比例四種微量...
大仁科技大學教授洪啟庭指出，約9成的飛蚊症屬無害的自然退化，口服一定比例四種微量元素鋅、硒、銅、錳可減緩發生比例。（洪啟庭提供）

現代人用眼過度，許多人都有飛蚊症症狀，台灣大仁科技大學教授洪啟庭指出，約9成的飛蚊症屬無害的自然退化，口服一定比例四種微量元素鋅、硒、銅、錳可減緩發生比例；1成會伴隨視網膜破洞或出血，需即時就醫避免視網膜剝離。

洪啟庭說，約75%的人一生中會有不同程度的飛蚊症，50歲以上飛蚊症出現數量與比例都大幅度增加。飛蚊症主要是玻璃體液化、玻尿酸逐漸流失，且膠原纖維蛋白結塊形成微小雜質或條狀沉澱物，在視網膜上形成飛蚊、線條或網狀等小黑影。

9成飛蚊症屬無害的自然退化，但是仍會干擾視覺品質與日常生活，造成心理壓力與困擾。1成會伴隨視網膜破洞或出血，甚至造成視網膜剝離，若未即時治療高比例會造成失明。

他說，一旦飛蚊數量突然劇增或閉眼與暗處出現鋸齒狀閃光感，代表視網膜已出現明顯破洞，應立即就醫，以雷射補洞來治療，因此要避免視網膜剝離最好方式就是預防飛蚊症的發生。

洪啟庭說，很多人說飛蚊症不易消失，會伴隨人一輩子。他最近與日本醫界進行跨國性的實驗，發現口服微量元素可減少飛蚊症發生比例。其中「鋅」可促進膠原蛋白合成與修復、活化多種基質金屬蛋白酶，保護玻尿酸不被分解、對抗紫外線與藍光攻擊。

「硒」為抗氧化酶催化劑，可抵抗自由基攻擊、保護膠原纖維、維持玻尿酸結構。「銅」是輔酵素因子。可穩定膠原蛋白的三維結構、促進合成與修復，協助膠原蛋白與玻尿酸間動態平衡。「錳」是合成膠原蛋白的重要物質，有益玻尿酸製造亦有助益、具抗氧化力，可對抗3C產品藍光的傷害。

視網膜剝離可能造成失明。（洪啟庭提供）
視網膜剝離可能造成失明。（洪啟庭提供）

視網膜出現破洞要進行雷射，可以減少視網膜剝離發生機率。（洪啟庭提供）
視網膜出現破洞要進行雷射，可以減少視網膜剝離發生機率。（洪啟庭提供）

玻璃體退化造成的飛蚊症。（洪啟庭提供）
玻璃體退化造成的飛蚊症。（洪啟庭提供）

精華 FAQ

  • 約9成飛蚊症屬於玻璃體自然退化，雖多半無害，但仍會干擾視覺品質、影響日常生活，甚至造成心理壓力，因此不能只當作小毛病忽略。

  • 若飛蚊數量突然明顯增加，或在閉眼、暗處看到鋸齒狀閃光感，常代表視網膜可能已出現破洞，應盡快就醫，由醫師評估並以雷射補洞治療。

  • 文中提到鋅、硒、銅、錳4種微量元素，研究指出口服一定比例可能減少飛蚊症發生。它們分別有助膠原蛋白修復、抗氧化與維持玻尿酸結構。

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