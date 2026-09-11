天氣轉涼運動別大意 醫提醒：掌握補水時機、防橫紋肌溶解

聯新國際醫院腎臟內科主任林得美強調，運動強度與補水時機是決定腎臟健康的關鍵，中強度運動才是保健腎臟最好方式。（聯新國際醫院提供）

時節進入9月，不少民眾也趁著天氣轉為舒適，重新增加戶外運動量。台灣聯新國際醫院腎臟內科主任林得美提醒，「運動強度」與「補水時機」同樣重要，尤其在天氣轉換期間，更應依自身狀況調整運動量，避免增加急性腎損傷風險。

林得美指出，運動時會導致高溫爆汗與脫水，造成體內血液容積下降、血壓降低，將嚴重衝擊腎臟血流與腎絲球過濾功能。不只是馬拉松、三鐵等高強度賽事、長時間操練的軍人或是戶外勞動工作者，若未充分休息與補水，都可能讓肌肉壞死風險飆升。

橫紋肌溶解症是因肌肉細胞大量破壞，釋放肌紅蛋白（Myoglobin）與肌酸激酶（CPK）進而阻塞腎小管。患者常出現肌肉劇痛、僵硬腫脹、無力與極度疲累；若尿液呈現可樂色或茶色，代表腎臟正承受急性毒性傷害。

林得美指出，正常值約30至223 U/L，若超過正常值3至5倍即須提高警覺；超過5000 U/L通常需住院治療與監測，若CPK持續1至2周沒有下降，急性腎衰竭風險將明顯升高。而正在服用降血脂藥物（Statins）的患者也需提高警覺，由於藥物具潛在肌肉毒性，若持續在濕熱環境進行高強度運動，恐增加橫紋肌溶解風險。

林得美表示真正有益腎臟的是中強度、規律運動，建議掌握「每周5次、每次30分鐘、心跳約130下」原則，如快走、慢跑、慢速騎自行車等運動，可有效控制三高、降低蛋白尿及肥胖風險；相較之下瞬間衝刺、百米極限運動，或高強度訓練，都可能增加肌肉破壞與腎臟受損機率。

除了運動強度，補水時機更是護腎關鍵。林得美提醒，運動前適量補充水分即可，不宜一次大量灌水，以免出現低血鈉，引發頭暈昏倒；運動中分次補充水分，若運動超過2小時，需適度補充電解質及澱粉。

林得美強調，真正的健康運動絕非挑戰極限。落實「循序漸進、避開高溫、掌握補水時機、補充澱粉、依腎功能調整蛋白質」五大原則，若出現異常茶色尿與劇烈肌痛，應立即就醫，才能在享受運動同時，護住腎臟健康。