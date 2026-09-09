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久坐、熬夜又少喝水一定要小心 20至50歲男性秋季要注意保養

記者沈能元／台北即時報導
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開業中醫師宋宛蓁表示，時序已進入秋季，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降...
開業中醫師宋宛蓁表示，時序已進入秋季，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降。由於秋季天氣變化較大，男性除了要注意一般泌尿道問題，不能忽略攝護腺發炎的隱患。示意圖。（123RF）

時序已進入秋季，台灣天氣逐漸出現早晚溫差變大的情況，白天可能炎熱，到了清晨與夜晚氣溫則明顯下降。由於秋季天氣變化較大，男性除了要注意一般泌尿道問題，不能忽略攝護腺發炎的隱患。開業中醫師宋宛蓁表示，攝護腺發炎常見症狀包括頻尿、急尿、排尿刺痛、會陰部或下腹部悶脹不適，若發展成慢性攝護腺發炎，有些患者還可能出現恥骨上、鼠蹊部、會陰部或下背部長期疼痛，甚至在射精時或射精後疼痛，對生活品質造成相當大的影響。

攝護腺發炎好發於20至50歲成年男性，與中老年男性常見的攝護腺肥大並不相同。秋季雖然不像夏季大量流汗，但天氣轉涼後，部分民眾可能因為忙碌而忽略飲水，加上生活作息不規律，都可能影響泌尿系統健康。攝護腺發炎除了可能與泌尿道感染有關，也可能和放置導尿管、手術、泌尿系統結構異常及自體免疫疾病等因素相關。

此外，日常生活習慣也是不可忽略的因素。長時間坐著工作或開車，容易讓骨盆腔長時間處於壓力狀態；如果再加上壓力過大、睡眠不足、抽菸、喝酒等，都可能使原本的泌尿道症狀更加明顯。秋季氣候變化較大，若本身已經有頻尿、排尿疼痛或會陰部不舒服等症狀，更不要因為症狀時好時壞就輕忽。

宋宛蓁提醒，如果症狀急性且嚴重，除了明顯的排尿刺激症狀之外，甚至出現尿滯留，並伴隨發燒、畏寒、疲倦、噁心、嘔吐等情形，就應立即就醫，由醫師評估是否為急性攝護腺發炎或其他泌尿系統感染，避免延誤治療。

從中醫觀點來看，泌尿系統相關功能與「腎」有關，身體水分及體液則稱為「津液」。如果身體質較弱者，加上長期生活習慣不佳、過度勞累、熬夜或日夜作息不規律，可能造成「津液不足」。進入秋季後，天氣逐漸乾燥，若飲水不足，更需要留意身體水分是否充足；若長期生活失調，也可能使泌尿系統反覆出現不適。

中醫調養上，除了配合醫師進行治療，也應從生活習慣著手。日常應維持充足飲水、規律睡眠、適度運動及良好的情緒調適，幫助維持身體氣血津液的正常運作。飲食方面則建議避免過度重口味，減少炸物、辛辣、油膩及加工食品，避免過度攝取甜食與高糖飲品，也不要因為天氣轉涼就大量飲用酒精或刺激性飲品。

同時也要避免憋尿及長時間久坐，工作期間可以適度起身活動，維持骨盆與下半身循環；生活上避免熬夜與過度勞累，並盡量戒菸、節制飲酒，若長期處於高壓狀態，也應適度調整情緒與生活步調。

對於慢性、反覆發作的攝護腺發炎，中醫認為常屬於「本虛標實」的情況，可能與體質、生活習慣及長期反覆發炎等多重因素有關。若患者接受西醫治療後仍反覆發作，宋宛蓁中醫師建議，可與醫師討論是否適合採取中西醫共同診治的方式，從症狀控制、生活調整及體質調理等不同面向著手。

中醫治療會依患者不同階段與體質進行調整，急性期著重於改善泌尿道刺激症狀及體內濕熱相關表現；慢性反覆發作時，則會依個人體質從氣血、津液及整體身體狀態進行調理。透過藥物、生活習慣與作息的整體調整，希望降低反覆不適對日常生活造成的影響。

宋宛蓁提醒，秋季雖然氣溫逐漸下降，但男性仍不能忽略泌尿系統健康。若出現頻尿、急尿、排尿疼痛、會陰部疼痛或下腹悶脹等持續症狀，應及早就醫確認原因，而不是單純認為是天氣變化所造成。平時則應維持規律作息、適量飲水、避免久坐與憋尿，才能讓泌尿系統在季節交替之際維持穩定。

精華 FAQ

  • 因為秋季溫差變大、天氣轉乾，若再加上久坐、飲水不足、熬夜與作息不規律，容易讓泌尿系統負擔增加，進而誘發或加重攝護腺發炎。

  • 常見症狀包括頻尿、急尿、排尿刺痛、會陰部或下腹悶脹不適；若出現尿滯留，並合併發燒、畏寒、疲倦、噁心或嘔吐，應立即就醫。

  • 建議維持充足飲水、規律睡眠、適度運動，避免憋尿、長時間久坐、過度勞累與抽菸喝酒，飲食也要少吃重口味、油炸、辛辣及高糖食物。

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