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孩子長期鼻塞別只當過敏 醫：恐影響睡眠、注意力與顏面發育

記者張策／新北即時報導
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台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就...
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。（台北慈濟醫院提供）

孩子長期鼻塞、睡覺打鼾或習慣張口呼吸，家長別只當成過敏或小問題。醫師指出，兒童鼻塞常見原因包括過敏性鼻炎與腺樣體肥大，若長期造成睡眠呼吸中斷，不僅可能影響睡眠品質、白天注意力與情緒，長期口呼吸也可能影響顏面骨骼及牙齒咬合發育。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢表示，兒童過敏性鼻炎發生率約2至3成，常見症狀包括打噴嚏、流鼻水及鼻塞，可能受到塵蟎、溫差變化或空氣污染等因素誘發。腺樣體則位於鼻腔後方鼻咽部，屬於淋巴組織，通常在孩童4、5歲時體積較大，之後會隨年齡逐漸萎縮。

不過，若鼻過敏嚴重或反覆感染，腺樣體可能因長期發炎而持續肥大，進一步阻塞後鼻孔。許瑛倢指出，過敏性鼻炎及腺樣體肥大雖可能隨年齡改善，但成長期間若長期鼻塞、打鼾或睡眠呼吸中斷，可能造成白天注意力不集中、情緒易怒等情況。

她也提醒，兒童若長期以口呼吸，還可能影響顏面骨骼與牙齒咬合發育，包括上顎牙弓變窄、暴牙、下巴後縮或臉型變長等，因此不能只處理牙齒排列問題，仍須找出呼吸道阻塞的真正原因。

治療方面，許瑛倢表示，會依症狀嚴重程度循序處理，原則上優先採非侵入性方式，包括減少接觸過敏原、改善居家環境、使用空氣清淨機或除濕機，搭配口服藥物或類固醇鼻噴劑控制發炎與過敏反應。

若保守治療效果有限，或長期鼻塞、打鼾、睡眠呼吸中斷已明顯影響生活品質，則可透過鼻腔內視鏡、X光等檢查，進一步評估是否接受腺樣體切除手術。手術以內視鏡經口方式切除肥大的腺樣體，醫師也會視情況搭配微創下鼻甲減積手術，以雷射改善鼻甲肥厚，提升鼻腔通氣。

許瑛倢提醒，手術主要改善鼻塞及呼吸道阻塞，並不能改變過敏體質，因此術後仍須持續控制過敏。家長可協助孩子減少接觸塵蟎等過敏原，至少每兩周清洗、更換寢具，並維持居家環境清潔；若孩子配合度足夠，也可定期以洗鼻器進行鼻腔沖洗。

8歲的小宇就是其中一例。他從小飽受鼻塞、呼吸不順困擾，家長原以為是天生牙弓狹窄、齒列擁擠所致，因此先至牙科接受上顎擴弓治療。療程後白天呼吸雖有所改善，但夜間仍習慣口呼吸，且鼾聲明顯、睡眠不安穩，上課也因精神不濟，常被老師反映注意力不集中。

小宇後來至台北慈濟醫院耳鼻喉科就診，經許瑛倢檢查發現，除了牙弓狹窄，同時有過敏性鼻炎及腺樣體肥大，後鼻孔受到阻塞，因此單純矯正牙弓仍無法解決鼻塞問題。

經接受腺樣體切除及微創下鼻甲減積手術後，小宇鼻腔通氣改善，睡眠品質也明顯提升。許瑛倢呼籲，若孩子長期鼻塞、張口呼吸、睡覺打鼾、睡姿異常，甚至出現睡眠呼吸中斷，應及早至耳鼻喉科評估，避免長期影響睡眠、學習及顏面發育。

影像打勾處為腺樣體位置，切除手術前灰色區域為腺樣體肥大組織、壓迫鼻腔空間，術後恢...
影像打勾處為腺樣體位置，切除手術前灰色區域為腺樣體肥大組織、壓迫鼻腔空間，術後恢復正常空間。（台北慈濟醫院提供）

精華 FAQ

  • 除了睡眠品質下降，還可能出現白天注意力不集中、情緒易怒、上課精神不濟等問題；若長期睡眠呼吸中斷，對孩子的學習與成長都可能造成影響。

  • 常見原因是過敏性鼻炎與腺樣體肥大。若反覆過敏或感染，腺樣體可能因長期發炎而持續肥大，進一步阻塞後鼻孔，讓鼻塞、打鼾更明顯。

  • 醫師通常先以減少過敏原、改善環境、藥物或類固醇鼻噴劑控制症狀；若效果有限，或鼻塞與睡眠呼吸中斷已影響生活，才評估腺樣體切除等手術。

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