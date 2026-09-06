連日下雨過敏大爆發 醫示警「3大因素」夾擊 鼻炎、氣喘進入高風險期

新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆表示，近日過敏三大因素包括天氣、病毒及環境接連爆發，造成過敏性鼻炎、氣喘等過敏患者持續增加。示意圖。（123RF）

時序入秋，天氣轉涼，流感患者人數上升，且近日連續下雨，居家環境十分潮濕，過敏性鼻炎、氣喘等患者開始增加。新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆表示，過敏三大因素包括天氣、病毒及環境，最近這三大因素接連爆發，造成過敏患者持續增加。

黃璟隆說，台灣氣候潮濕，許多民眾都有過敏問題，其中高達9成都是對塵蟎過敏、7成是黴菌過敏，近日連續下雨，居家環境十分潮濕，容易孳生塵蟎、黴菌，一旦吸入或接觸都可能爆發過敏症狀，且最近流感、感冒在社區傳播，特別是開學後應會有一波流行，也容易誘發過敏症狀；因此，近期過敏性鼻炎、接觸性皮膚炎、氣喘等患者持續增加。

若要避免過敏、氣喘，黃璟隆說，近期陰雨綿綿，居家環境十分潮濕，建議使用除濕機，讓室內應盡量保持乾燥，可以將室內相對濕度控制在50％至60%，降低孳生塵蟎、黴菌的機會，而塵蟎容易躲藏的枕頭、棉被等寢具，其枕頭套、棉被套、床單等，應每一至二周清洗一次，而於清洗前應用55度的熱水浸泡10分鐘，或用烘衣機以55度的溫度烘乾10分鐘，殺死塵蟎後再清洗，效果較佳。

黃璟隆說，其實，居家要完全清除塵蟎、黴菌並不容易，當出現過敏、氣喘等症狀，仍須就醫治療，而常備藥品也應隨身攜帶，現在正值季節轉換時期，天氣忽冷忽熱，容易出現鼻子過敏、劇烈咳嗽、氣喘等，過敏兒都會十分辛苦，一定要注意保養。

此外，目前流感、新冠或是呼吸道融合病毒都在流行，尤其是開學後需要特別注意，以防感冒誘發劇烈咳嗽，而增加氣喘風險，提醒近期應遠離人群，盡量不要到公共場所，如要外出、搭乘大眾運輸工具應戴口罩、勤洗手，且過敏、氣喘藥物不要自行停藥，若症狀嚴重仍需請醫師加重劑量，避免爆發嚴重過敏、氣喘，危及生命。