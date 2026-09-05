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葡萄糖胺與失智有關？ 醫師：阿茲海默症患者長期服用應先評估

記者翁唯真／台北即時報導
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振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒表示，對於已經有阿茲海默症或其他失智症的人，長期...
振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒表示，對於已經有阿茲海默症或其他失智症的人，長期使用葡萄糖胺可能存在風險，但這還不是最後定論。（123RF）

「吃葡萄糖胺真的容易導致失智嗎？」台灣振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒表示，對於已經有阿茲海默症或其他失智症的人，長期使用葡萄糖胺可能存在風險，但這還不是最後定論，也不能直接套用到所有的健康人，民眾並不需要過度恐慌。

2026年4月有一篇發表於Nature Metabolism的重磅研究，引起許多人的注意。研究發現，阿茲海默症患者的大腦中可能存在一種「過度醣基化」(Hyperglycosylation)的現象。簡單來說，就是細胞內某些蛋白質被加上太多醣類修飾，可能影響神經細胞的功能。

研究團隊也發現，在阿茲海默症小鼠中，給予葡萄糖胺後，腦內這種醣基化現象會增加，記憶表現變差；而在人類醫療資料庫分析中，使用葡萄糖胺的失智症患者，病程與存活也出現較不利的趨勢。

很多人會問葡萄糖胺不是很常見的關節保健品嗎？長輩膝蓋痛、退化性關節炎等毛病，不是很多人都在吃嗎？是不是吃了就會造成失智，或讓阿茲海默症惡化？

黃茂軒表示，這篇研究並不能被簡化成「吃葡萄糖胺一定會導致失智」。比較合理的理解是對於已經有阿茲海默症或其他失智症的人，長期使用葡萄糖胺可能存在風險，但這還不是最後定論，也不能直接套用到所有的健康人，民眾並不需要過度恐慌。

黃茂軒說，研究中人類資料主要來自回溯性醫療紀錄分析，這類研究只能說「有關聯」，不能完全證明「葡萄糖胺就是原因」，例如會長期吃葡萄糖胺的人，可能本來就有關節疼痛、行動較差、慢性病較多、就醫頻率較高，這些因素本身可能和失智症進展或死亡風險有關。此研究雖然有做統計校正，但還是無法完全排除所有干擾因素。

民眾日常該怎麼做，黃茂軒說，如果家中長輩已經被診斷阿茲海默症、失智症，或有明顯認知退化，正在長期服用葡萄糖胺，建議先不要自行大量購買。比較好的做法，是把正在吃的保健品或瓶身照片帶到門診，和醫師一起討論是否真的需要繼續使用。若只是為了「保養關節」而吃，但效果其實不明顯，可考慮停用。

黃茂軒表示，如果是輕度認知障礙，或單純擔心未來失智，也不建議把葡萄糖胺當成預防關節退化的長期必需品。美、英等國的機構都不建議使用葡萄糖胺來治療關節炎，理由是沒有強證據支持其效益。

對一般民眾來說，一個很重要的觀念是保健食品不等於完全安全，也不等於一定有效。黃茂軒說，葡萄糖胺常被用於治療關節疼痛，但實際效果因人而異。關節退化的照護，仍應以規律運動、肌力訓練、體重控制、復健、適當止痛與醫師評估為主。

精華 FAQ

  • 不代表。醫師指出，研究只能顯示葡萄糖胺與失智症病程可能有關聯，無法直接證明它就是原因，健康民眾也不必因此恐慌。

  • 已被診斷阿茲海默症、其他失智症，或已有明顯認知退化的人，若長期服用葡萄糖胺，建議先帶藥瓶或保健品照片與醫師討論是否續用。

  • 文章建議不要把葡萄糖胺視為長期必需品，關節照護仍應以規律運動、肌力訓練、體重控制、復健、適當止痛與醫師評估為主。

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