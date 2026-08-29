2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶
全球每3秒鐘新增一位失智患者，已累計5700萬餘人失智。聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今（29日）舉辦，吸引近500位民眾到場，會場座無虛席，場外同步直播區同樣坐滿人潮。71歲資深媒體人馬西屏分享自身「失憶」經歷，並建議與會長者「排除壞習慣、建立好習慣」。
臨床醫師指出，失智新藥雖可清除失智患者腦部類澱粉沈積，但研究顯示，這類藥物只能改善生活功能，短期記憶仍難以回復。
聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，網路上民眾最常搜尋「是失智還是正常老化」、「失智新藥能不能用」，每個問題背後都是一個正在失智旅程中尋找答案的家庭。面對失智，診斷不是終點，而是通往治療、照顧與保有尊嚴的起點，下一步更要把憂慮化為行動，從預防開始做起。
馬西屏曾陷嚴重失憶 「我絕對不要失智」力行6件事
馬西屏一上台依舊精力充沛、妙語如珠，不時拿自己的年紀與記憶力開玩笑，台下笑聲不斷。很難想像，如今能在台上侃侃而談、數字信手拈來的他，過去曾一度陷入嚴重失憶。
馬西屏回憶，過去上電視節目不用提詞，卻曾在錄影時突然想不起重要人物的名字；睡前讀了半小時的書，隔天忘了內容，洗衣服也會忘記放洗衣粉，甚至想不起物品名稱，只能一直說「那個、那個」。他接受詳細腦部檢查後，醫師確認並未罹患失智症，也讓他開始積極調整生活。
「我絕對不要失智，所以我非常努力做。」馬西屏說，這10年來他努力「顧大腦」，包括規律運動、腦力訓練、持續學習、保持社交、適量喝茶與咖啡，以及顧好睡眠。他也靠打橋牌、下棋持續動腦，提醒大家「絕對不要做孤獨老人」。不過談到飲食，他笑稱是自己做得最差的一環，地中海飲食始終難以持之以恆。
馬西屏認為，工作壓力過大也是當年失憶惡化的重要因素，最高紀錄曾一天趕錄7個節目。後來他不再上政治談話節目，學著降低壓力、不再事事求完美。「排除壞習慣、建立好習慣」，是走過失憶低潮後，他最想送給大家的大腦保養叮嚀。
失智治療下一步？ 甄瑞興：類澱粉、TAU雙管齊下成趨勢
亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，失智症患者約5成為阿茲海默症，退化導致的血管型失智症占比約2成；阿茲海默症多年來無藥可治，僅可透過乙醯膽鹼酯酶抑制劑、NMDA受體拮抗劑等治療症狀，卻只能治標無法治本，去年起台灣食藥署核准二阿茲海默症單株抗體治療藥物，可去除病人大腦體內類澱粉沉澱，失智症治療從症狀治療走向延緩病程。
阿茲海默症病人腦部除類澱粉沈積外，另有TAU蛋白沉澱，甄瑞興指出，失智症單株抗體藥物可去除腦部類澱粉沈積，有助改善患者日常生活功能退化困境，然而，研究指出，取除TAU蛋白較能解決病人段期記憶能力退化，而TAU蛋白抗體療法目前尚在開發中，未來若能結合多種藥物機制，比照愛滋病進行「雞尾酒療法」，為提供失智症患者有效治療的可能趨勢。
甄瑞興指出，亞東醫院截至目前為止，累計以單株抗體藥物治療35位患者，其中27位尚在治療中，5位因藥物過敏、腦部出血暫停治療，另有3位已成功完成治療，藥物無健保給付，患者治療前需經正子攝影澱粉沉積情況，沈積程度較輕者，可使用較少劑量與治療次數，所需費用最低為50萬元，至高約150萬元。另，依該院檢測紀錄，約3成病類澱粉正子攝影呈陰性，顯示過去誤診比率不低。
患者察覺認知症狀時，疾病多已進入中後期，甄瑞興說，這導致病人容易錯過最佳早期介入時機，為阿茲海默症診斷重要挑戰，建議民眾如不幸確診失智，可配合醫師治療計畫，包括藥物、非藥物治療等，有助延緩疾病進程，改善生活品質，而預防失智方式，不外乎控制高血壓、高血脂、高血糖，戒除菸酒等不良生活習慣，保持規律運動，每天至少走7千步，且要充足睡眠，減少壓力。
健忘不等於失智 邱銘章揭哪些記憶失誤才是警訊
台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章指出，許多常見的記憶失誤，並非失智症相關，民眾不要輕忽大腦求救訊號，但也不必慌張、不知所措，應了解大腦運作方式，「了解疾病才能戰勝它、克服它」。例如，走到冰箱前卻忘記要拿什麼，話說到嘴邊說不出正確名詞，將他人轉述故事誤認為發生在自己身上，這類情況都是正常人常會發生的記憶失誤，若非頻繁發生，不必過度緊張。
不過，邱銘章指出，有些認知失誤情況，恐已是失智症前兆，例如將沒發生過的事說得頭頭是道，即俗稱的「虛談」，即為失智常見徵兆之一，常有失智長輩找不到東西時，誤認親近的女兒、先生、外籍看護偷拿，此外，失智者也常出現「自傳體記憶」，失智症開始影響大腦後，腦內記憶就像電影膠卷逐漸倒退，例如只記得20、30歲的事情，導致把女兒認成姐妹。
「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」邀集失智症權威、律師及資深媒體人等跨領域專家，從失智預防、醫療照護到財務規畫等面向，分享如何及早降低失智風險，並為自己與家人的未來預做準備。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，民眾最關心失智前兆與老化如何區分、失智新藥是否適合自己使用，舉辦本次論壇除解決民眾疑問，也希望對其國際失智月主題，鼓勵民眾及早診斷。
論壇現場也設置多元互動體驗攤位。行動響應夥伴「美力齡生醫」展示目前與部分醫學中心進行先導臨床試驗、並規畫申請健康食品認證的薑黃衍生物相關產品；支持夥伴「GlorySafe安心定位鞋墊」展示為失智者及易迷路長輩設計的防走失科技產品；「盤古銀髮」提供失智症VR體驗、「新活藝術」帶來藝術療癒體驗，「樂齡網」則展示智慧互動輔具，透過實際體驗，帶領民眾認識更多元的失智預防與照護資源。
走到冰箱前忘記要拿什麼、話到嘴邊說不出名詞、把別人轉述的故事誤認為自己經歷，這些都屬常見記憶失誤。若只是偶爾發生，通常不必過度緊張。 他曾在錄影時想不起重要人物名字，讀完書隔天忘內容，甚至洗衣服忘放洗衣粉。之後確認不是失智，便透過運動、學習、社交、睡眠與腦力訓練調整生活。 治療上，單株抗體藥物可清除類澱粉沉積，未來可能再結合TAU治療；預防則強調控制三高、戒菸酒、規律運動、充足睡眠與減壓，並盡早發現異常。
精華 FAQ
走到冰箱前忘記要拿什麼、話到嘴邊說不出名詞、把別人轉述的故事誤認為自己經歷，這些都屬常見記憶失誤。若只是偶爾發生，通常不必過度緊張。
他曾在錄影時想不起重要人物名字，讀完書隔天忘內容，甚至洗衣服忘放洗衣粉。之後確認不是失智，便透過運動、學習、社交、睡眠與腦力訓練調整生活。
治療上，單株抗體藥物可清除類澱粉沉積，未來可能再結合TAU治療；預防則強調控制三高、戒菸酒、規律運動、充足睡眠與減壓，並盡早發現異常。
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