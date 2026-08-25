台逾3成學童體重超標 肥胖兒少近2成有脂肪肝

肥胖兒童及青少年問題，逾3成學童體重超標，約每5人就有1人出現非酒精性脂肪肝。（聯合報系資料照）

孩子每天三餐吃得飽，不代表營養真的足夠。最新調查顯示，台灣學童不僅常喝手搖飲、吃零食甜點，更有逾3成出現過重或肥胖問題。國內研究發現，肥胖兒童及青少年中，約每5人就有1人出現非酒精性脂肪肝。營養師提醒，兒少正值生長發育關鍵期，若長期高糖、高油、低纖，不只影響體重，脂肪肝、胰島素阻抗等代謝問題也可能提早找上門。

兒福聯盟「2026台灣兒童飲食營養現況調查報告」針對國小五、六年級學童調查，結果顯示，台灣兒童過重及肥胖率達30.2%。21.3%學童幾乎每天吃零食甜點，16.3%每周至少3天吃速食或油炸食物，另有63.2%學童晚餐以炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等澱粉為主，蛋白質 與蔬菜攝取可能不足。

營養師陳琇雯提醒，肥胖帶來的健康影響已不只是「體重超標」。國內一項追蹤440名肥胖兒童及青少年的研究發現，其中86人、約19.5%有非酒精性脂肪肝。國健署兒童肥胖防治實證指引也指出，肥胖兒童罹患非酒精性脂肪肝的比例遠高於體重正常兒童，並常伴隨代謝症候群、胰島素阻抗、葡萄糖耐受不良及第二型糖尿病等問題。

陳琇雯表示，現在不少孩子面臨的是「熱量過剩、營養不足」雙重問題，含糖飲料、炸物、精緻糕點與高度加工食品吃得多，優質蛋白質、膳食纖維，以及鐵、鈣、鋅等微量營養素卻可能不足。「吃得飽」不等於「吃得營養」，若飲食失衡長期累積，可能增加肥胖、脂肪肝及代謝疾病風險。

如何幫孩子吃對？陳琇雯建議掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大原則。在碳水化合物部分，以燕麥、地瓜、糙米等全穀雜糧取代部分精緻澱粉與高糖食品。蛋白質優先選擇魚、瘦肉、蛋、豆漿等，少吃炸雞、加工肉品。多增加蔬果、全穀類攝取膳食纖維。油脂則減少反式脂肪與過量飽和脂肪，適量攝取不飽和脂肪酸。

兒童職能治療師王宏哲指出，改善兒童飲食不能只靠「禁止」，家庭才是飲食教育第一道防線。孩子挑食、拒食多與用餐氣氛及飲食心理有關，家長與其逼孩子把飯吃完，不如讓孩子適度參與選擇及準備食物，並透過陪伴、示範，增加對健康食物的接受度。