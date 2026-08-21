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小便變色不會痛？醫示警：恐是膀胱癌警訊

記者趙容萱／台中即時報導
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醫師黃志平透過影像學檢查，細解說腫瘤狀況。（黃志平提供）
醫師黃志平透過影像學檢查，細解說腫瘤狀況。（黃志平提供）

尿液顏色不對別以為是火氣大！中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平提醒，「無痛性血尿」是膀胱癌最常見的早期症狀，若因不痛而忽視，恐錯失黃金治療期。根據最新癌症登記報告，台灣每年新診斷膀胱癌約3000例，其中高達95%為具高復發的泌尿上皮癌，提醒民眾注意。

黃志平說明，第1期（早期）膀胱癌可透過治療並定期追蹤，5年存活率逾90%，預後相當好；第2、3期腫瘤侵犯肌肉層，需評估化療、免疫治療及手術切；第4期（晚期轉移）約占新診斷個案的10%，癌細胞擴散至遠端器官，難以單靠手術清除，需再仰賴全身性治療，5年存活率僅約10%。

約有10%至20%的膀胱癌患者具有「HER2陽性」。這類患者因癌細胞表面的HER2受體過多，導致腫瘤生長快速、容易復發或轉移。過去這類四期的患者若在傳統治療後惡化，治療選擇相對有限。

黃志平指出，現在針對HER2陽性患者有治療新選擇，抗體藥物複合體（ADC）藥物，結合標靶與化療，可精準辨識癌細胞上的HER2標記，將藥物送入癌細胞內並毒殺，減少對正常細胞的影響。

新一代ADC藥物具「旁觀者效應」，能擴大治療範圍至鄰近癌細胞，有機會克服腫瘤異質性難題。患者遵循醫囑並定期回診，多數副作用如噁心、嘔吐或白血球減少等都能透過輔助藥物獲緩解，兼顧治療成效與生活品質。

黃志平提醒，若發現「小便帶血」且不會感到疼痛，應提高警覺並盡速至泌尿科檢查。針對晚期病友，治療的目標應落實生活品質的最大化；鼓勵病友主動與醫療團隊討論病況，共同評估最適合的個人化治療方案。

中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平。（黃志平提供）
中國醫藥大學附設醫院泌尿部主任黃志平。（黃志平提供）

精華 FAQ

  • 因為無痛性血尿是膀胱癌最常見的早期症狀，常被誤以為只是火氣大或其他小問題；若因此延誤檢查，可能錯過黃金治療期。

  • 第1期治療後定期追蹤，5年存活率逾90%；第2、3期已侵犯肌肉層，常需化療、免疫治療與手術；第4期約占10%，多靠全身性治療，5年存活率約10%。

  • HER2陽性患者可使用ADC抗體藥物複合體，能精準鎖定癌細胞上的HER2並將藥物送入細胞內毒殺，還有旁觀者效應可擴大治療範圍，副作用多可用輔助藥物緩解。

癌細胞 癌症 腫瘤

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